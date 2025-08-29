Καμίνια: «Δεν έχω πεθάνει» λέει ο πρώην άνδρας της μάνας που άφησε τον 5χρονο στο μπαλκόνι

Σε γρίφο εξελίσσεται η υπόθεση με το 5χρονο παιδί που διασώθηκε από αστυνομικούς ενώ βρισκόταν χωρίς επίβλεψη στο μπαλκόνι του σπιτιού του στα Καμίνια.

Στην εκπομπή Live News, μίλησε τόσο η μητέρα των παιδιών όσο και ο πατέρας των αδερφών του 5χρονου παιδιού στον απόηχο της αστυνομικής επιχείρησης στα Καμίνια.

Ο πρώην σύντροφός της, όχι μόνο δεν σκοτώθηκε σε ναυάγιο, όπως έλεγε η ίδια, αλλά είναι ολοζώντανος και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις για την υπόθεση.

Ο άνδρας, όπως είπε για πρώτη φορά μιλώντας στο Live News, προσπαθεί να διαχειριστεί όσα βλέπει και ακούει τις τελευταίες μέρες.

«Έναν γκόμενο έχει στην Καλαμάτα και πάει να τον βρει, ο οποίος έχει κάτι ποτά και πουλάει. Έχει φύγει πέντε-έξι φορές και τα αφήνει έτσι τα παιδιά εκεί πέρα» ανέφερε σχετικά με την απουσία της μητέρας των παιδιών του.

Όπως ισχυρίστηκε είναι ο πατέρας των 3 εκ των 4 παιδιών της πρώην συντρόφου του καθώ το πεντάχρονο αγοράκι που φώναζε για βοήθεια από το μπαλκόνι του σπιτιού του, δεν είναι δικό του παιδί.

«Έχει εγκαταλείψει ένα παιδί στον νομό Ηλείας, έχει εγκαταλείψει τρία άλλα παιδιά, σήμερα είναι 20.19 και 18», είπε μεταξύ άλλων.

Η μητέρα των παιδιών υποστήριζε αρχικά στο Live News πως ο πατέρας όλων των παιδιών της, είχε σκοτωθεί σε ναυάγιο, κάτι που ανασκεύασε μετά την επικοινωνία της εκπομπής με τον άνδρα.

Η ενδοοικογενειακή βία – Τι απαντά ο πατέρας

Ο πρώην σύζυγός της, υποστηρίζει ότι δεν έχει ασκήσει ποτέ ενδοοικογενειακή βία. Όπως ισχυρίστηκε, δούλευε μέρα – νύχτα για να μην λείπει τίποτα από το σπίτι και τα παιδιά του.

«Τα παιδιά μου εμένα ήτανε πριγκιπόπουλα, δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα για να πάνε στο Παίδων. Μια χαρά ήταν. Και πηγαίνανε στο σχολείο τους με πληρωμένο ταξί. Λέει «τα εγκατέλειψε τα παιδιά είναι μόνα τους». Το δικαστήριο παραγράφηκε, γιατί δεν ερχόταν ποτέ στο δικαστήριο», ανέφερε.

Σχετικά με όσα δήλωσε η πρώην σύντροφός του, αναφέρει ότι πρόκειται για κινήσεις τακτικής που ο ίδιος όπως λέει, δεν είναι σε θέση να εξηγήσει.

«Και αυτό που λέει για ενδοοικογενειακή βία, ότι μιλάμε, μιλάμε με αποδείξεις, έχουνε μηνύσεις. Ενδοοικογενειακή βία, τι λέμε τώρα; Λέμε γιατί ήταν μια εσκεμμένη, λόγω της δουλειάς μου εγώ, ήθελε να καταστραφώ τελείως οι ίδιοι, δηλαδή για να υπάρχει μια επιμέλεια», δήλωσε.

Ο πατέρας των τριών παιδιών συνεχίζει: «Εγώ δεν έχω πεθάνει. Καταρχήν τώρα μιλάτε με τον πατέρα των άλλων τριών παιδιών, τα οποία τα δύο είναι ενήλικα. Η μητέρα δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί, δεν έχει μεγαλώσει κανένα παιδί, απλώς έχει εγκαταλείψει παιδιά. Αυτή είχε καταγγείλει ότι εγώ αφήνω τα παιδιά, αλλά η ίδια είχε μισθώσει το σπίτι. Είναι ψεύτρα η γυναίκα, μια ζωή ψέματα λέει. Την γνώρισα εγώ πριν 30 χρόνια… Είναι εικονική η ενδοοικογενειακή βία που λέει. Αυτή την στιγμή που μιλάμε, τραβάμε τα μαλλιά μας, τα ανακατεύουμε, σπάμε ποτήρια, πιάτα, πετάμε και το τηλέφωνο κάτω, ανοίγουμε τα παράθυρα, φωνάζουμε βοήθεια, έρχεται η αστυνομία και ποιον θα πιστέψει η αστυνομία; Θέλησα να φύγω, επειδή η κυρία αυτή πήγαινε στον εισαγγελέα κάθε φορά και ερχόταν και προπηλάκιζε τις οικιακές βοηθούς που της είχα εγώ εκεί πέρα, τις έβριζε. Ρωτήστε τα παιδιά, θα σας πουν την αλήθεια».

«Δεν ξέρω ποιος είναι», λέει η μητέρα των παιδιών

Μετά τις αποκαλύψεις του πατέρα, η εκπομπή Live News επικοινώνησε και πάλι με την μητέρα η οποία επιμένει πως ο πατέρας των παιδιών είναι νεκρός.

«Έχει γίνει κάποιο λάθος δεν έχω καμία σχέση εγώ δεν ξέρω καν αυτό το όνομα. Δεν ξέρω ο κύριος ποιος είναι και ποιος κάνει φάρσα αυτή την στιγμή. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, δεν έχω καμία σχέση αν είναι κάποιος συγγενής του άνδρα μου, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εκείνος δήλωσε ότι είναι ο πρώην άντρα σου και ότι το μωρό τον πεντάχρονο τον έχεις κάνει με κάποιον άλλο. Όχι, μεγάλο λάθος αυτό όποιος το είπε. Εγώ έχω χαρτιά με ποιον τα έχω τα παιδιά μου», ανέφερε, ενώ στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι ο πρώην άντρας της ζει, αλλά όπως είπε, εκείνη τον θεωρεί νεκρό.

Η μητέρα, που ήταν στην Καλαμάτα όταν συνέβησαν όλα, ρίχνει τις ευθύνες στην κόρη της.

«Δεν το φανταζόμουν ότι θα το έκανε η κόρη μου αυτό. Της είπα γιατί το άφησες μόνο, όλοι θα λένε πού είναι αυτή η μάνα;», είπε και συνέχισε αναφέροντας ότι εκείνο το βράδυ ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος κι ότι η κόρη της, είπε και σε εκείνη ψέματα ότι ήταν στο σπίτι.