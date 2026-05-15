Ακτιβιστές ανέβηκαν σε γερανό του μετρό στην Αλεξάνδρας και κρέμασαν πανό υπέρ των Προσφυγικών

Αυτοί κάλεσαν επίσης σε πορεία υπεράσπισης της κοινότητας το Σάββατο 15/06/2026, με στόχο να μπλοκαριστούν τα σχέδια εκκένωσης και εμπορευματοποίησης του χώρου
«Κατάληψη» σε γερανό του εργοταξίου του μετρό στη συμβολή της Αλεξάνδρας και της Μουστοξύδη έκανε σήμερα (15/5/2026) ομάδα ακτιβιστών, οι οποίοι ανέβηκαν στην κορυφή του και κρέμασαν ένα τεράστιο πανό με το οποίο δείχνουν την υποστήριξή τους στην κοινότητα των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας.

«Κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά – Νίκη στους απεργούς πείνας» αναφέρει το πανό που κρεμάστηκε στον γερανό από τους ακτιβιστές.

Σε ανακοίνωσή τους οι ακτιβιστές αναφέρουν ότι η σημερινή διαμαρτυρία στον γερανό συνοδεύεται από συμβολική απεργία πείνας μίας ημέρας.

Αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που γίνονται ενάντια στο σχέδιο ανάπλασης της Περιφέρειας Αττικής.

​Σύμφωνα με τους ίδιους, το πλάνο αυτό είναι σκόπιμα ασαφές και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, αλλά στην εκδίωξη της κοινότητας των Προσφυγικών και την παράδοση του χώρου σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

​Οι ακτιβιστές τέλος καλούν σε πορεία υπεράσπισης της κοινότητας το Σάββατο 15/06/2026, με στόχο να μπλοκαριστούν τα σχέδια εκκένωσης και εμπορευματοποίησης του χώρου.

