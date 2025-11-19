«Καμπάνες» από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε 4 υπουργεία

«Καμπάνες» μοίρασε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε τέσσερα Υπουργεία για μη συμμόρφωση σε αποφάσεις του, παρά το γεγονός ότι πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας επέβαλε στα τέσσερα Υπουργεία χρηματικά πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως 12.000 ευρώ, τα οποία και πρέπει να καταβληθούν στους πολίτες, που προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και δικαιώθηκαν.

Πρόκειται για τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης, τα οποία δεν έχουν εκδώσει έως σήμερα Προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ.

Έτσι λοιπόν με την υπ’ αριθμόν 20/2025 απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης επιβάλλεται χρηματική κύρωση 12.000 ευρώ ανά αιτούντα λόγω μη συμμόρφωσης με την 4917/2012 ακυρωτική απόφαση. Θα πρόκειται για το τέταρτο χρηματικό πρόστιμο για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Αντίστοιχες είναι και οι αποφάσεις 23, 24, και 25/2025 του Συμβουλίου Συμμόρφωσης, με τις οποίες επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις 5.000 ευρώ ανά αιτούντα, αντίστοιχα, λόγω μη συμμόρφωσης με ακυρωτικές αποφάσεις.

Τη μη συμμόρφωση της ελληνικής πολιτείας στις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις έχει ήδη καταγράψει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα. Πρόκειται για την υπόθεση Σακελλάρης κ.λπ. κατά Ελλάδας της 23ης Οκτωβρίου 2025, no. 43594/16).