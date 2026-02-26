Συμβαίνει τώρα:
Καραμπόλα 5 φορτηγών στην Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου - Κλειστές 2 λωρίδες
Ελλάδα

Καραμπόλα 5 φορτηγών στην Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου: Από την αριστερή λωρίδα η κυκλοφορία

Ουρά 6 χιλιομέτρων σχημάτισαν τα αυτοκίνητα - Τροχαία και γερανοί έσπευσαν στο σημείο για να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi / Φωτογραφία αρχείου

Καραμπόλα 5 φορτηγών, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26.02.2026) στην Αθηνών – Κορίνθου, προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Η καραμπόλα έγινε επί της Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Ασπρόπυργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν υπάρχουν τραυματίες.

Λόγω των ακινητοποιημένων φορτηγών, έχει μπλοκαριστεί η κυκλοφορία στο σημείο και διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Τροχαία και γερανοί έσπευσαν στο σημείο για να καταγράψουν το τροχαίο και να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο.

troxaio artis

Από την καραμπόλα έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων οι οποίες ξεκινούν από το ύψος του σταθμού ΕΥΔΑΠ και φτάνουν μέχρι και το σημείο όπου έγινε το τροχαίο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
105
77
74
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: Στον ανακριτή Τρικάλων το πόρισμα του ΕΜΠ που δείχνει σοβαρές παραλείψεις στον διαβρωμένο σωλήνα που ευθύνεται για τη φονική έκρηξη
Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ που δόθηκε στη ΔΑΕΕ και παραδόθηκε στον ανακριτή Τρικάλων, η εγκατάσταση στο εργοστάσιο παρουσίαζε ουσιώδεις αποκλείσεις από τους κανονισμούς
βιολάντα
Υποκλοπές: Ποινή – μαμούθ 126 χρόνων για τους 4 εκπροσώπους εταιρειών εμπορίας παράνομου λογισμικού predator
Από αυτά, εκτιτέα είναι μόνο τα 8 χρόνια - Αφέθηκαν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της έφεσής τους - 8 πρόσωπα αναμένεται να ελεγχθούν για συνέργεια
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
34
Newsit logo
Newsit logo