Καραμπόλα 5 φορτηγών στην Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου: Από την αριστερή λωρίδα η κυκλοφορία

Καραμπόλα 5 φορτηγών, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26.02.2026) στην Αθηνών – Κορίνθου, προκαλώντας τεράστιες καθυστερήσεις καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Η καραμπόλα έγινε επί της Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Ασπρόπυργου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν υπάρχουν τραυματίες.

Λόγω των ακινητοποιημένων φορτηγών, έχει μπλοκαριστεί η κυκλοφορία στο σημείο και διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα.

Τροχαία και γερανοί έσπευσαν στο σημείο για να καταγράψουν το τροχαίο και να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο.

Από την καραμπόλα έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων οι οποίες ξεκινούν από το ύψος του σταθμού ΕΥΔΑΠ και φτάνουν μέχρι και το σημείο όπου έγινε το τροχαίο.