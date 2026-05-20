Καραμπόλα οκτώ οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της Λυκόβρυσης – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο

Στο σημείο σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις και δυσχέρεια στη διέλευση των οχημάτων, ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Καραμπόλα σημειώθηκε την Τετάρτη (20.05.2026) στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Η καραμπόλα των 8 οχημάτων συνέβη λίγο μετά τις 17:30 το απόγευμα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος εξόδου για Λυκόβρυση, όπου έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων λόγω της έντονης κίνησης.

Τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ τα υπόλοιπα πέντε πολύ περιορισμένες.

Το ατύχημα έγινε στην αριστερή λωρίδα της εθνικής, γι’ αυτό και σχηματίστηκαν ουρές, μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα συναντάται από το ύψος του μοναστηριού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και συνεχίζεται μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι οδηγοί τις τελευταίες ώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη, την Ποσειδώνος (από Φάληρο έως Καλλιθέα), στον Πειραιά, τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Σταδίου, την Αμαλίας, τη Βεσιλέως Κωνσταντίνου και την Πειραιώς (Κεραμεικό και Ταύρο).

