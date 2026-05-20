Σέρρες: Σπείρα έκανε διακίνηση ναρκωτικών – Τους «ξετρύπωσε» η Roxy της ΕΛΑΣ

Κύκλωμα που έκανε διακίνηση ναρκωτικών στις Σέρρες εξάρθρωσε η αστυνομία. Σημαντική συμβολή στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ είχε ο αστυνομικός σκύλος Roxy.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη (20.05.2026), το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στις Σέρρες αποτελούσαν συνολικά 26 άτομα, εκ των οποίων 13 ανήλικοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας εκ των 9 συλληφθέντων – οι 4 ανήλικοι – είναι το αρχηγικό μέλος της ομάδας, που είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης της χώρας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και ναρκωτικά χάπια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην έρευνα συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Η σπείρα δρούσε από τον Ιανουάριο του 2026 στις Σέρρες, μέσω διαφόρων διακινητών, κυρίως ανήλικων.

Συγκεκριμένα, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν σε περιοχές των Σερρών την Τετάρτη το πρωί, ένας αλλοδαπός άνδρας ως αρχηγικό μέλος, ο οποίος είναι έγκλειστος σε φυλακή και την Τρίτη ακόμη άνδρες, 2 ανήλικες και 1 ανήλικος.

Επιπλέον, στην πόλη των Σερρών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ένας άνδρας και ένας ανήλικος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα έξι ανήλικων και ενός άνδρα.

Με τη συνδρομή της «Roxy» βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

– 3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 88,72 γραμμαρίων,

– 28 ναρκωτικά χάπια,

– 1.520 ευρώ,

– 4 ζυγαριές ακριβείας και

– 13 κινητά τηλέφωνα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή.