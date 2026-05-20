Ελλάδα

Σέρρες: Σπείρα έκανε διακίνηση ναρκωτικών – Τους «ξετρύπωσε» η Roxy της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν 9 άτομα, από τα οποία 4 ανήλικοι - Συνολικά 26 άτομα στη δικογραφία
Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στις Σέρρες
Χρήματα, ναρκωτικά και άλλα ευρήματα που κατείχε η σπείρα στις Σέρρες / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κύκλωμα που έκανε διακίνηση ναρκωτικών στις Σέρρες εξάρθρωσε η αστυνομία. Σημαντική συμβολή στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ είχε ο αστυνομικός σκύλος Roxy.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη (20.05.2026), το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στις Σέρρες αποτελούσαν συνολικά 26 άτομα, εκ των οποίων 13 ανήλικοι.

Ένας εκ των 9 συλληφθέντων – οι 4 ανήλικοι – είναι το αρχηγικό μέλος της ομάδας, που είναι έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης της χώρας.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 17 άτομα, εκ των οποίων 9 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και ναρκωτικά χάπια.

Στην έρευνα συμμετείχε και ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στις Σέρρες
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Η σπείρα δρούσε από τον Ιανουάριο του 2026 στις Σέρρες, μέσω διαφόρων διακινητών, κυρίως ανήλικων.

Συγκεκριμένα, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν σε περιοχές των Σερρών την Τετάρτη το πρωί, ένας αλλοδαπός άνδρας ως αρχηγικό μέλος, ο οποίος είναι έγκλειστος σε φυλακή και την Τρίτη ακόμη άνδρες, 2 ανήλικες και 1 ανήλικος.

Επιπλέον, στην πόλη των Σερρών εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ένας άνδρας και ένας ανήλικος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα έξι ανήλικων και ενός άνδρα.

Με τη συνδρομή της «Roxy» βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 88,72 γραμμαρίων,

28 ναρκωτικά χάπια,

1.520 ευρώ,

4 ζυγαριές ακριβείας και

13 κινητά τηλέφωνα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, εκ των οποίων 4 ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, για αγορά και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
147
131
116
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η χρησιμότητα των διεθνών κλινικών δοκιμών στα παιδιά σε σύγκριση με τους ενήλικες
Γράφει η Σοφία Πολυχρονοπούλου, Παιδίατρος Αιματολόγος –Ογκολόγος, MD, PhD, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), Εθνική Εκπρόσωπος της SIOPE Europe στην Ευρώπη, Επιστημονική Σύμβουλος «Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών», Μαρούσι, Αθήνα, πρώην Συντονίστρια Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο. 2003-2023), Ογκολογική Μονάδα «ΕΛΠΙΔΑ», Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, Ελλάδα
A sweet little girl sits up on an exam table nervously giggling during an appointment. She is dressed casually in a pale pink sweater as she gazes at the doctor. The female doctor is wearing a white lab coat, as a stethoscope around her neck and a medical face mask on as she tries to put the little girl at ease and make the appointment fun.
Newsit logo
Newsit logo