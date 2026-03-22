Καρδίτσα: «Είμαστε σοκαρισμένοι, βρέθηκε μαχαιρωμένος» λέει συγγενής του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου που δολοφονήθηκε – Μια προσαγωγή

«Είμαστε σε κατάσταση σοκ, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί», λέει στενό συγγενικό πρόσωπο του τραγουδιστή Γιώργος Τσιτόγλου, που βρέθηκε μαχαιρωμένος το μεσημέρι της Κυριακής (22.03.2026) σε σπίτι στην Καρδίτσα.

Θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες ώρες στην πόλη της Καρδίτσας, μετά τον θάνατο του γνωστού τοπικού τραγουδιστή, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη συνοικία Καμινάδων, στη συμβολή των οδών Σωτήρος και Καραγιαννοπούλου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο άντρας ήταν μαχαιρωμένος στο πεζοδρόμιο και αμέσως ήρθε η αστυνομία όπου έχει αποκλείσει το σημείο.

Όλα αποκαλύφθηκαν περίπου στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (22/3/2026), όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός έξω από διαμέρισμα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά σε άλλον άνδρα.

Στενό συγγενικό πρόσωπο μιλάει στο newsit.gr λίγα λεπτά μετά από τον εντοπισμό του τραγουδιστή. «Είμαστε πολύ σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Μας πήραν και μας ενημέρωσαν ότι βρέθηκε μαχαιρωμένος ακόμα δεν μας έχουν πει κάτι παραπάνω. Δεν είχα αντιληφθεί ότι συνέβαινε κάτι», ισχυρίζεται.

Ο ένοικος του σπιτιού έχει προσαχθεί από τις Αρχές και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της δολοφονίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ισχυρίστηκε ότι δύο άτομα περίμεναν τον τραγουδιστή στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – καταγράφονται δύο άνδρες να τρέχουν μακριά από το σημείο λίγο μετά το περιστατικό.

Άλλος συγγενής του θύματος που μιλά στο newsit.gr αναφέρει για τον 51χρονο: «Ήταν καλό παιδί, είχε και ένα κοριτσάκι που της είχε μεγάλη αδυναμία. Τώρα μάθαμε κι εμείς τι έγινε. Τώρα τι να πάω να πω εγώ στη μάνα του; Στη μάνα που έχασε το παιδί της; Τι να πω εγώ σε αυτή τη χαροκαμένη μάνα; Έμεινα όταν το έμαθα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Γιώργος Τσιτόγλου δεν ήταν μόνος του, καθώς φέρεται να βρισκόταν στο σημείο μαζί με μια φίλη του, η οποία ενδέχεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η άγρια δολοφονία, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Καρδίτσας.