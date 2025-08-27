Ελλάδα

Καρδίτσα: Νεκρός βρέθηκε 50χρονος μέσα στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο

Ο 50χρονος βρέθηκε νεκρός από γείτονες μέσα στο σπίτι του με τραύμα από το ψαροντούφεκο στο κεφάλι
Μία ακόμη τρομακτική ανακάλυψη έγινε χθες Τρίτη (26/8/2025) στην Καρδίτσα όπου ένας 50χρονος άνδρας από τα Καλογριανά βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο στο κεφάλι.

Το άψυχο σώμα του 50χρονου βρέθηκε στην περιοχή του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας και η εικόνα που αντίκρισαν οι γείτονες, όταν παραβίασαν την πόρτα για να τον αναζητήσουν, με το χτύπημα από ψαροντούφεκο στο κεφάλι ήταν ανατριχιαστική.

Ο 50χρονος που έμενε μόνος του είχε μεγάλο διάστημα να εμφανιστεί και αναζητούνταν από τους γείτονες χωρίς επιτυχία. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, αφού ειδοποιήθηκαν και οι συγγενείς του, εισήλθαν στο σπίτι όπου αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα.

Άμεσα κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ χωρίς να μπορέσουν βέβαια να κάνουν κάτι αφού διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός.

Στο σπίτι του 50χρονου παρέμενε η Αστυνομία μέχρι αργά το βράδυ, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία αν και σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net, η εγκληματική ενέργεια φαίνεται να έχει αποκλειστεί.

