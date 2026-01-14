Καρέ καρέ οι κινήσεις της 16χρονης Λόρα δυο μέρες μετά την άφιξη της στην Αθήνα: Νέα μαρτυρία κοσμηματοπώλη

Ακόμα και δύο ημέρες μετά την άφιξη της στην Αθήνα η 16χρονη Λόρα που έχει φύγει από το σπίτι της από την Πάτρα το πρωί της 8ης Ιανουάριου, κυκλοφορούσε στους δρόμους του Ζωγράφου και προσπαθούσε να πουλήσει κάποια κοσμήματα, τα οποία είχε μαζί της.

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εκτυλίσσεται η εξαφάνιση της ανήλικης κοπέλας η οποία το πρωί της περασμένης Πέμπτης (8/1/2025) επιβιβάστηκε σε ένα ταξί και μετέβη από την Πάτρα στην Αθήνα και συγκεριμένα την περιοχή του Ζωγράφου. Η Λόρα όπως αποδείχτηκε είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη φυγή της. Είχε κλείσει το ραντεβού με το ταξί από την προηγουμένη ημέρα, έσβησε τα προφίλ της στα social media και εκείνο το πρωινό έφυγε από το σπίτι της με τη σχολική της τσάντα προκειμένου να πάει στο σχολείο όπως ανέφερε στους γονείς της.

Ωστόσο μπήκε στο ταξί και στις 10:10 το πρωί της 8ης Ιανουάριου, έφτασε στην Αθήνα. Αποβιβάστηκε έξω από το νοσοκομείο Παίδων στου Ζωγράφου και γρήγορα κινήθηκε προς της οδό Μικράς Ασίας. Δίπλα από ένα κάδο, άφησε την σχολική της τσάντα κι αφού έστειλε κάποια μηνύματα από το κινητό της τηλέφωνο στη συνέχεια μπήκε σε ένα μίνι μάρκετ όπου ζήτησε wifi, αλλά και σε ακόμα ένα κατάστημα όπου προσπάθησε να πουλήσει κάποια κοσμήματα.

Στα τρία βίντεο ντοκουμέντα που έφερε χθες στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, αποτυπώνονταν καρέ καρέ οι κινήσεις των πρώτων 20 λεπτών από την στιγμή που η 16χρονη είχε φτάσει στην Αθήνα. Η κοπέλα κινούνταν με γρήγορο βηματισμό, ενώ από ότι φαίνεται κάτι έψαχνε να βρει. Ωστόσο η 16χρονη δεν εξαφανίστηκε από προσώπου γης, καθώς εμφανίστηκε στους κεντρικούς δρόμους του Ζωγράφου σχεδόν δύο 24ωρα αργότερα. Μάλιστα επισκέφτηκε και κοσμηματοπωλείο με σκοπό από ότι φαίνεται να πουλήσει κάποιο ακριβό αντικείμενο που είχε στην κατοχή της. «Σε εμένα ήρθε το Σάββατο το πρωί και με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό, γιατί είχε μάλλον κάποιο κόσμημα μαζί της. Εγώ της είπα ότι δεν αγοράζω χρυσό και χρυσαφικά, αλλά κατάλαβα ότι ήταν αυτή η κοπέλα που έψαχναν. Την κατάλαβα, έμοιαζε παρά πολύ, τα χαρακτηριστικά της. Μιλούσε ελληνικά, λίγο σπαστά, και αγγλικά μαζί. Μόλις της είπα ότι δεν αγοράζω, έφυγε, αλλά μου ζήτησε αν μπορώ να της καλέσω ένα ταξί γιατί δεν είχε μονάδες στο κινητό της. Πέρασε απέναντι το δρόμο, σταμάτησε ένα ταξί και μπήκε μέσα. Δεν ξέρω πού πήγε μετά , προς Μιχαλακοπούλου έφυγε», λέει στο newsit.gr η υπάλληλος του κοσμηματοπωλείου.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη της κοπέλας με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην περιοχή του Ζωγράφου, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Η 16χρονη μετά την πώληση των δύο κινητών τηλέφωνων, προχώρησε στην αγορά ενός μεταχειρισμένου iphone.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατάφεραν να φτάσουν στο κατάστημα από όπου προμηθεύτηκε το κινητό τηλέφωνο η κοπέλα και πληροφορήθηκαν το σειριακό του αριθμό. Έτσι περιμένουν να το ενεργοποιήσει η 16χρονη προκειμένου να εντοπίσουν το στίγμα της και να δοθεί τέλος στις ώρες αγωνίας που βιώνουν οι γονείς της και τα συγγενικά της πρόσωπα.