Ελλάδα

Καρπενήσι: Εγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές στα χιόνια

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση απεγκλωβισμού
Πυροσβεστικό όχημα / eurokinissi

Εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Ευρυτανία με τις χιονοπτώσεις, ένα λεωφορείο με μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου εγκλωβίστηκαν στα χιόνια το βράδυ της Πέμπτης (19.03.2026) σε δύσβατο δρόμο της διαδρομής Αγρίνιο – Καρπενήσι.

Η θεατρική ομάδα του σχολείου, 30 μαθητές καθώς και 6 συνοδοί τους, είχαν ξεκινήσει από το Αγρίνιο όπου βρίσκονταν στο πλαίσιο εκδρομής και είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για το Καρπενήσι. Η χαρά όμως, διαδέχθηκε την αγωνία αφού στις 8 περίπου το βράδυ, το λεωφορείο «κόλλησε» λόγω του χιονιά που επικρατούσε στην περιοχή με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και μηχανήματα από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσαν στην περιοχή «Αραποκεφάλα» όπου έστησαν επιχείρηση για να ανοίξουν τον δύσβατο δρόμο, ώστε το λεωφορείο να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι της επιστροφής.

Στο σημείο έφτασαν και γονείς των μαθητών που καρδιοχτυπούσαν από τη στιγμή που ενημερώθηκαν για την περιπέτεια των παιδιών τους. Περίπου τρεις ώρες αργότερα, τα μηχανήματα δημιούργησαν ασφαλείς συνθήκες για την συνέχιση του ταξιδιού και το λεωφορείο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.

«Ήταν μια περιπέτεια που είχε αίσιο τέλος. Αφού καθαρίστηκε ο δρόμος, μηχάνημα της ΠΕ Ευρυτανίας και όχημα της Πολιτικής Προστασίας, συνόδευσαν το λεωφορείο μέχρι το Καρπενήσι, όπου όλοι έφτασαν λίγο ταλαιπωρημένοι από την αγωνία αλλά σώοι και αβλαβείς…» δήλωσε στο LamiaNow.gr o προϊστάμενος Κώστας Ντρίβας που έζησε λεπτό προς λεπτό, τις προσπάθειες απεγκλωβισμού των μαθητών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνελήφθη ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Το σπάνιο Ευαγγέλιο και οι 100 πλαστοί πίνακες
Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα
Συνελήφθη ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Το σπάνιο Ευαγγέλιο και οι 100 πλαστοί πίνακες 15
Απεργία ταξί: Με αφίσες «Κυρανάκη παραιτήσου» στους δρόμους ξανά οι οδηγοί – Κάλεσμα ΣΑΤΑ σε νέα συγκέντρωση τη Δευτέρα στη Βουλή
​Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΤΑ, Πάρης Ορφανός περιέγραψε το νομοσχέδιο ως μια πλήρη απορρύθμιση της αγοράς που καταργεί τον διαχωρισμό μεταξύ των ταξί και των ενοικιαζόμενων Ι.Χ. με οδηγό
ταξί
Πάνω από 2.000 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή – «Η πατρίδα θα στέκεται πάντα δίπλα τους», λέει ο Γεραπετρίτης
Η δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΞ για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού και τις ειδικές πτήσεις για την επιστροφή των κατοικίδιων από τις εμπόλεμες χώρες
Σκύλος
Newsit logo
Newsit logo