Χολαργός: «Κινδυνεύω από τον σύζυγό μου και φοβάμαι» – Το τηλεφώνημα της 53χρονης πριν από τους πυροβολισμούς

Νέες αποκαλύψεις για το αιματηρό περιστατικό στο Χολαργό που κατέληξε σε τραγωδία με τον 57χρονο άνδρα να αυτοκτονεί μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας αφού πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση στις 22.57, λίγο πριν τους πυροβολισμούς λέγοντας πως φοβάται για την ζωή της καθώς ο σύζυγός της απειλούσε να της κάνει κακό στο διαμέρισμά τους στο Χολαργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασε στο σημείο στον Χολαργό μέσα σε ένα λεπτό περίπου και αντίκρισαν την 53χρονη τραυματισμένη από πυροβολισμό στο πόδι.

Άμεσα παρείχαν πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τουρνικέ προκειμένου να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο 57χρονος την πυροβόλησε δύο φορές, τραυματίζοντάς τη τη μία από αυτές, ενώ απέδωσε την επίθεση σε έντονη ζήλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, λίγα δευτερόλεπτα αφότου εκείνος επέστρεψε στο διαμέρισμα, άκουσε ακόμη έναν πυροβολισμό, εκτιμώντας ότι αυτοκτόνησε.

Αστυνομικοί που εισήλθαν στο διαμέρισμα εντόπισαν νεκρό τον 57χρονο, δίπλα στο όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε τόσο στην επίθεση κατά της συζύγου του όσο και στην αυτοχειρία του.

Βρέθηκε πυρίτιδα στα χέρια του άνδρα

Κατά την αυτοψία, εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του άνδρα, ενώ δεν βρέθηκαν αντίστοιχα ευρήματα στη γυναίκα.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτει προηγούμενη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ζευγαριού.

Ενώ γείτονες ανέφεραν πως δεν είχαν ακούσει στο παρελθόν εντάσεις ή καβγάδες από το διαμέρισμα.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, ενώ η 53χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

«Συζητούσαμε να βγούμε σαν ζευγάρια», λέει συνάδελφος του 57χρονου

Συνάδελφος του 57χρονου είπε στο Live News: «Ο άνθρωπος ήταν ένας αξιόλογος εκπαιδευτής σε εμάς και ήταν ένας σοβαρός (άνθρωπος). Και τελευταία φορά την Κυριακή που μιλούσαμε μαζί και δεν είδα ούτε καν υπήρχε κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος έδειχνε κάτι τέτοιο. Έχω μείνει έκπληκτος δηλαδή που το έμαθα αυτό. Είναι αρκετά χρόνια εδώ.

Και με τη γυναίκα του εδώ και στις συγκεντρώσεις που βρισκόμασταν παρέα και όλοι μαζί κανονικά. Με τη γυναίκα του μαζί και σε διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε εδώ, μαζί ήταν ο άνθρωπος και έβγαιναν έξω μαζί και παρέα έχουμε κάνει μαζί έξω με τη γυναίκα μου και δεν έχω προσέξει κάτι το ιδιαίτερο στον άνθρωπο. Συνταξιούχος μεν, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος ήταν εθελοντικά επειδή του άρεσε να πετάει, δηλαδή θα πετούσε κάθε Κυριακή, κάνα Σάββατο. Δεν ήταν κάποιος ενεργά δηλαδή, εργάσιμος φουλ.

Ο άνθρωπος απλώς ασχολούνταν γιατί του άρεσε αυτό το πράγμα. Και τον είχαμε κι εμείς σαν εκπαιδευτή μια και ήταν αξιολογημένος σωστός εκπαιδευτής και τον είχαμε έτσι. Την Κυριακή και πλάκα κάναμε και μάλιστα, συζητούσαμε κιόλας μαζί και λέγαμε να βγούμε με τη γυναίκα μου κι αυτός με τη γυναίκα του έξω, γιατί είχαμε καιρό να βρεθούμε, μήπως βρεθούμε να βγούμε έξω παρέα».