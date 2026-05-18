Μαρία Καρυστιανού: Πυρετός συλλογής υπογραφών για την ίδρυση του νέου κόμματος – Δεν θα πάει σήμερα στον Άρειο Πάγο

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη συλλογή υπογραφών να συνεχίζεται και την ίδια να αναφέρει πως σήμερα Δευτέρα (18.5.26) θα βρεθεί στον Άρειο Πάγο για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Οι διαδικασίες ήταν πυρετώδεις μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής στο δικηγορικό γραφείο της στενής συνεργάτιδάς της, Μαρίας Γρατσία, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου συνεχίστηκε η διαδικασία συλλογής υπογραφών. Μάλιστα, έκαναν live μετάδοση μέσω Facebook, όπου εμφανίζονταν η Μαρία Καρυστιανού, συνεργάτες της και πολίτες που έσπευσαν να υπογράψουν για την ίδρυση του κόμματος.

Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε κατά τη διάρκεια της live μετάδοσης πως «σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο, γράφουμε όλοι μαζί τη σωστή και την καλή ιστορία».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, τελικά δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι σήμερα θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο, καθώς αποφασίστηκε να δοθεί λίγος ακόμη χρόνος ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερες υπογραφές από υποστηρικτές σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος του νέου πολιτικού σχηματισμού είναι να συγκεντρωθούν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία υπήρχε συνεχής προσέλευση πολιτών, με το κουδούνι να χτυπά διαρκώς από ανθρώπους που ήθελαν να εγγραφούν στο νέο κόμμα.

Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media διακρίνονται επίσης ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Στράτος Σιουρδάκης, αλλά και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει ρόλο εκπροσώπου Τύπου στον νέο φορέα.

Ο Στράτος Σιουρδάκης ήταν, μάλιστα, εκείνος που διαχειριζόταν τη live μετάδοση στα social media, ενώ σε αρκετά σημεία του βίντεο ακούγεται να μιλά για τη δυναμική των social media και τον τρόπο που «λειτουργεί ο αλγόριθμος» ώστε να αυξάνεται η απήχηση των μεταδόσεων.

Ο Θανάσης Αυγερινός δήλωσε πως «το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι υπαρξιακό και είναι καλό που συστρατεύονται δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης».

Η Μαρία Καρυστιανού έχει αναφέρει ότι στο κόμμα θα συμμετέχουν κυρίως στενοί συνεργάτες της, πρόσωπα που – όπως λέει – δεν προέρχονται από την ενεργή πολιτική σκηνή.

Παράλληλα, ο δικηγόρος και περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας, Γρηγόρης Καλαγιάς, σε ανάρτησή του κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει τη διαδικασία συλλογής υπογραφών, εξηγώντας ότι η υπογραφή αφορά το πρώτο θεσμικό βήμα για να αποκτήσει νομική υπόσταση το κίνημα και να παρουσιαστεί επίσημα η ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, όπως έχει ήδη προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού μέσω βίντεο στα social media με το μήνυμα: «Ξεκινάμε για την ελπίδα».