Πολιτική

Μήνυση από Μαρία Καρυστιανού και Θανάση Αυγερινό στον Νίκο Καραχάλιο για συκοφαντική δυσφήμιση

Η ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Καραχάλιος, γράφοντας για ίδρυση κόμματος με εντολές από Μόσχα, και η οποία προκάλεσε την αντίδραση Καρυστιανού - Αυγερινού
Μαρία Καρυστιανού / Νίκος Καραχάλιος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου κατέθεσε σήμερα (19.05.2026) η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά την ανάρτηση για την «ίδρυση κόμματος με εντολή από τη Μόσχα».

Η μήνυση κατατέθηκε το πρωί της Τρίτης στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, με άτομα από το περιβάλλον της Μαρίας Καρυστιανού να αναφέρουν πως ο Νίκος Καραχάλιος είναι «γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή» και «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία».

Στην αναφορά, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να καταθέσει την εντολή της ίδρυσης του κόμματος, που σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στην Μαρία Καρυστιανού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το αυτόφωρο για τη σύλληψη του Νίκου Καραχάλιου έληξε στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ανάρτηση του Καραχάλιου που προκάλεσε την αντίδραση Καρυστιανού – Αυγερινού

Το πρωί της Δευτέρας, ο Νίκος Καραχάλιος έκανε ανάρτηση στα social media, σχολιάζοντας τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, στο Κολωνάκι.

Λόγω της συμμετοχής του ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, στο κόμμα, ο Νίκος Καραχάλιος σχολίασε: «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

«Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του τρελατηρίου! Για να συγκεντρώσουν 200 υπογραφές (τις οποίες δεν είχαν αφού μέχρι χθες έδιωχναν τους πάντες..) είπαν “όποιος έρθει είναι ευπρόσδεκτος”. Και έτσι πήραν ώθηση τα μικρά μπουμπούκια +βγήκαν από το υπόγειο.. Ένας από αυτούς ο Γιάννης Βογιατζής… Απολαύστε τον τύπο που θα ήταν κωμικός αν δεν ήταν επικίνδυνος – Φιλοχούντας – Θρησκευόμενος φανατικός – Αντισημίτης. Χωράει σαν γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης», πρόσθεσε ο Νίκος Καραχάλιος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
268
104
102
102
99
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων - «Οφείλουμε στην ποντιακή κοινότητα χρέος ευγνωμοσύνης»
«Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας», έγραψε στα social media ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νέα επίθεση Σαμαρά κατά της κυβέρνησης με βολές για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο: «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»
«Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκλιση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών»
Αντώνης Σαμαράς 102
Κωνσταντίνος Τασούλας: Εργαζόμαστε αδιάκοπα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων
«Ο Ποντιακός Ελληνισμός, παρά τις αδιανόητες δοκιμασίες και τις τραγικές απώλειες που τον σημάδεψαν στις αρχές του 20ου αιώνα, κατόρθωσε να επιβιώσει βρίσκοντας καταφύγιο στη μητέρα πατρίδα»
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Νίκος Ανδρουλάκης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «107 χρόνια μετά παραμένει αναγκαίος ο αγώνας για τη αναγνώριση της σφαγής»
«Η διεθνής αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο ένα εθνικό στοίχημα, αλλά έναν πανανθρώπινο στόχο», είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την μαύρη επέτειο
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Παύλος Μαρινάκης για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Χρέος μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και η ηθική δικαίωση των θυμάτων»
«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού. Ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Newsit logo
Newsit logo