Κατασχέθηκαν σχεδόν 3.000 λαθραία πούρα Αβάνας αξίας 440.000 ευρώ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Συνελήφθη άμεσα ο επιβάτης, που μετέφερε στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων
Λαθραια

Περίπου 43 κιλά λαθραίων πούρων Αβάνας μετέφερε στις αποσκευές του επιβάτης κουβανικής υπηκοότητας που συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ερχόμενος από την Τουρκία.

Στις αποσκευές του Κουβανού επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων διαφόρων εμπορικών σημάτων, με τη συνολική τους φορολογητέα αξία να ανέρχεται σε 440.000 ευρώ, ενώ οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 280.000 ευρώ.

Ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κατάγματα και δαγκωματιές είχε φύγει από το σπίτι της το 2024 - Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού
Παράλληλα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα
Ηλεία: Η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κατάγματα και δαγκωματιές είχε φύγει από το σπίτι της το 2024 – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού
