Κατερίνη: Χειροπέδες σε εφοριακό για υπόθεση χρηματισμού – Ζήτησε «φακελάκι» για να ακυρώσει έλεγχο

Στα χέρια της Αστυνομίας εφοριακός που κατηγορείται ότι ζήτησε και παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ από επαγγελματία για να ματαιώσει φορολογικό έλεγχο
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Εφοριακός σε ΔΟΥ της Κατερίνης συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας τη στιγμή που παραλάμβανε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη αρτοπωλείου. Τα είχε απαιτήσει για να «παγώσει» υποτιθέμενο φορολογικό έλεγχο και να αποφύγει ο επαγγελματίας την επιβολή προστίμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Κατερίνη, ο κατηγορούμενος εφοριακός προσπάθησε να απορρίψει τα χαρτονομίσματα, όμως ακολούθησαν έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία στο σπίτι και το αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκαν δύο στρογγυλές υπηρεσιακές σφραγίδες και μια ξιφολόγχη.

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος εφοριακός δεν είχε λάβει μέρος σε φορολογικούς ελέγχους τα τελευταία τρία χρόνια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

