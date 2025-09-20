Κατερίνη: Χειροπέδες σε εφοριακό για υπόθεση χρηματισμού – Ζήτησε «φακελάκι» για να ακυρώσει έλεγχο

Εφοριακός σε ΔΟΥ της Κατερίνης συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνομίας τη στιγμή που παραλάμβανε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη αρτοπωλείου. Τα είχε απαιτήσει για να «παγώσει» υποτιθέμενο φορολογικό έλεγχο και να αποφύγει ο επαγγελματίας την επιβολή προστίμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Κατερίνη, ο κατηγορούμενος εφοριακός προσπάθησε να απορρίψει τα χαρτονομίσματα, όμως ακολούθησαν έρευνες από την Ελληνική Αστυνομία στο σπίτι και το αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκαν δύο στρογγυλές υπηρεσιακές σφραγίδες και μια ξιφολόγχη.

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος εφοριακός δεν είχε λάβει μέρος σε φορολογικούς ελέγχους τα τελευταία τρία χρόνια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.