Καθαρά Δευτέρα: Γλέντια και χαρταετοί στον λόφο του Φιλοπάππου οι Αθηναίοι και στο Σέιχ Σου οι Θεσσαλονικείς

Εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ από το πρωί έκαναν την εμφάνιση τους οι παραδοσιακοί χαρταετοί
Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου
Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου / EUROKINISSI

Από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, στον Λόφο του Φιλοπάππου, στον Λυκαβηττό και σε όσα λίγα ανοιχτά σημεία έχουν απομείνει στην Αθήνα, οι πρώτοι χαρταετοί έκαναν την εμφάνισή τους. Αντίστοιχα, και οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στο Σέιχ Σου για να πετάξουν τους χαρταετούς και να απολαύσουν τη φύση. Η λιακάδα ήταν λαμπερή, χωρίς όμως τον αέρα που θα ευνοούσε το πέταγμά τους.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας επέλεξαν για την Καθαρά Δευτέρα να αποδράσουν, με κάθε μέσο μεταφοράς και προς κάθε κατεύθυνση, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πλήθος κόσμου παρέμεινε στην πόλη και κατέκλυσε τους λόφους και τα ανοιχτά σημεία για πικ νικ και πέταγμα χαρταετού.

Με φόντο τους πολύχρωμους χαρταετούς στον αττικό ουρανό, στον λόφο του Φιλοπάππου έχει στηθεί ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι.

Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου / EUROKINISSI
Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου / EUROKINISSI
Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου / EUROKINISSI
Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου / EUROKINISSI
Κούλουμα στον λόφο του Φιλοπάππου / EUROKINISSI

Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας όπου αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες.

Από νωρίς το πρωί, οικογένειες, παρέες νέων και επισκέπτες της πόλης γέμισαν το Σέιχ Σου και τον ουρανό της Θεσσαλονίκης με πολύχρωμους χαρταετούς.

Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI
Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI
Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI
Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI
Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη / EUROKINISSI

Έτσι γιόρτασαν οι δύο πόλεις με τον δικό τους τρόπο, ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα της παράδοσης μας.

