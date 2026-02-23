Καθαρά Δευτέρα: Γλέντια και χαρταετοί στον λόφο του Φιλοπάππου οι Αθηναίοι και στο Σέιχ Σου οι Θεσσαλονικείς

Από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, στον Λόφο του Φιλοπάππου, στον Λυκαβηττό και σε όσα λίγα ανοιχτά σημεία έχουν απομείνει στην Αθήνα, οι πρώτοι χαρταετοί έκαναν την εμφάνισή τους. Αντίστοιχα, και οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στο Σέιχ Σου για να πετάξουν τους χαρταετούς και να απολαύσουν τη φύση. Η λιακάδα ήταν λαμπερή, χωρίς όμως τον αέρα που θα ευνοούσε το πέταγμά τους.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας επέλεξαν για την Καθαρά Δευτέρα να αποδράσουν, με κάθε μέσο μεταφοράς και προς κάθε κατεύθυνση, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, πλήθος κόσμου παρέμεινε στην πόλη και κατέκλυσε τους λόφους και τα ανοιχτά σημεία για πικ νικ και πέταγμα χαρταετού.

Με φόντο τους πολύχρωμους χαρταετούς στον αττικό ουρανό, στον λόφο του Φιλοπάππου έχει στηθεί ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι.

Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας όπου αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες.

Από νωρίς το πρωί, οικογένειες, παρέες νέων και επισκέπτες της πόλης γέμισαν το Σέιχ Σου και τον ουρανό της Θεσσαλονίκης με πολύχρωμους χαρταετούς.

Έτσι γιόρτασαν οι δύο πόλεις με τον δικό τους τρόπο, ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα της παράδοσης μας.