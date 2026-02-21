Ελλάδα

Καθαρά Δευτέρα: Πάνω από 88.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια της Αττικής – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία

Την Παρασκευή σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς
Διόδια
Εκμεταλλευόμενοι τις προγνώσεις για μια ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα πολλοί είναι αυτοί που επέλεξαν να φύγουν για το τριήμερο και έτσι από το πρωί του Σαββάτου (21.2.26) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αναχώρηση των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με την κίνηση να είναι αυξημένη κυρίως στον Πειραιά και στα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το λιμενικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων από τα λιμάνια για την Καθαρά Δευτέρα. 

Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια – 18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

 

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.

Την Παρασκευή σύμφωνα με το λιμενικό σώμα – ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.

Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση των οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας, καθώς το κύμα εξόδου βρίσκεται στην κορύφωσή του. Παρά τον μεγάλο όγκο, η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ολυμπίας Οδού, χιλιάδες αυτοκίνητα διέρχονται ανά ώρα. Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (20/02) έως και σήμερα την ίδια ώρα, 47.300 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ 41.089 οχήματα καταγράφηκαν στο ίδιο διάστημα στα διόδια των Αφιδνών.

Την ίδια ώρα γεμάτα φεύγουν τα ΚΤΕΛ από τον Κηφισό, ενώ για την Πάτρα αναχωρεί ένα λεωφορείο ανά 5 λεπτά. 

