Καθαρά Δευτέρας: Το ωράριο λειτουργίας για Βαρβάκειο και Ρέντη – Ποια σουπερμάρκετ θα είναι ανοιχτά

Κλειστά θα παραμείνουν ως είθισται τα εμπορικά καταστήματα και τα περισσότερα σουπερμάρκετ την Καθαρά Δευτέρα, ενώ με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσει η Βαρβάκειος Αγορά και η Αγορά του Καταναλωτή του Ρέντη όλο το τριήμερο.

Καθαρά Δευτέρα σε Βαρβάκειο Αγορά και Ρέντη

Για όσους αφήνουν τα ψώνια για την τελευταία στιγμή, δύο είναι τα βασικά σημεία που οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν φρέσκα θαλασσινά μέχρι τελευταία στιγμή, ενώ την ίδια ώρα ανοιχτά είναι και τα περισσότερα ιχθυοπωλεία στις γειτονιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Βαρβάκειος Αγορά: Σε συνεχή λειτουργία από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

• Αγορά Καταναλωτή Ρέντη: Επίσης ανοιχτή non-stop από Κυριακή βράδυ μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι επαγγελματίες συνιστούν επίσκεψη νωρίς το πρωί, καθώς μετά τις 11:00 η προσέλευση αυξάνεται σημαντικά. Σημειώνεται πως στην Αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από το πρωί της Κυριακής.

Σουπερμάρκετ

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά αλυσίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κλειστά θα παραμείνουν:

• Σκλαβενίτης

• ΑΒ Βασιλόπουλος

• Γαλαξίας

• Κρητικός

• Μασούτης

Ανοιχτά θα είναι:

• Lidl: 07:45 – 16:00

• My market: Επιλεγμένα καταστήματα 08:00 – 14:00

• Shop & Go

• OK! Markets

• Bazaar (σε αρκετές περιπτώσεις με διευρυμένο ωράριο)

Ωστόσο αυτό αλλάζει από περιοχή σε περιοχή.