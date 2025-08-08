Καθημερινοί έλεγχοι του Λιμενικού Σώματος στη θάλασσα – Πάνω από 1.300 επιθεωρήσεις από τις αρχές Ιουνίου

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι του Λιμενικού Σώματος σε χειριστές και εκμισθωτές μικρών μηχανοκίνητων σκαφών στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, από την 1η Ιουνίου έως τις 3 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν 1.310 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 238 παραβάσεις.

Οι επιχειρήσεις και έλεγχοι του Λιμενικού Σώματος εντάσσονται στο πλαίσιο της καθημερινής εποπτείας με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την αυστηρή εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.

Οι πιο συχνές παραβάσεις σχετίζονται με την έλλειψη των απαιτούμενων εγγράφων (άδειες, πιστοποιητικά), τη μίσθωση χωρίς ιδιωτικό συμφωνητικό ή απόδειξη, τον ελλιπή χειρισμό στη θάλασσα και τη χρήση ταχύπλοου σκάφους χωρίς την απαραίτητη άδεια.

https://t.co/SteGaKCSMx Αστυνομικοί έλεγχοι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εκμισθούμενες μηχανοκίνητες λέμβους και ταχύπλοα μικρά σκάφη — ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (@HCoastGuard) August 8, 2025

Το Υπουργείο Ναυτιλίας υπενθυμίζει σε πολίτες, χειριστές και εκμισθωτές την υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για την ενίσχυση της ασφάλειας και της νομιμότητας στις ελληνικές θάλασσες.