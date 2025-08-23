Καβάλα: 9χρονος τραυματίστηκε σε φουσκωτή θαλάσσια τσουλήθρα – Συνελήφθη 32χρονη

Στο νοσοκομείο Καβάλας μεταφέρθηκε ένα 9χρονο παιδί που τραυματίστηκε όταν έπαιζε σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία της Νέας Περάμου. Για το περιστατικό συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε την Παρασκευή (22.08.2025) όταν ο 9χρονος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα του πάρκου που είχε στηθεί στη γνωστή παραλία της Καβάλας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και λίγο μετά πήρε εξιτήριο καθώς τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά.

Το Λιμεναρχείο Καβάλας που έχει αναλάβει την προανάκριση, συνέλαβε την 32χρονη ιδιοκτήτρια του θαλάσσιου πάρκου και κατηγορείται για σωματικές βλάβες από αμέλεια.