Καβάλα: 9χρονος τραυματίστηκε σε φουσκωτή θαλάσσια τσουλήθρα – Συνελήφθη 32χρονη

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες - Η 32χρονη κατηγορείται για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια
Παραλία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στο νοσοκομείο Καβάλας μεταφέρθηκε ένα 9χρονο παιδί που τραυματίστηκε όταν έπαιζε σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία της Νέας Περάμου. Για το περιστατικό συνελήφθη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε την Παρασκευή (22.08.2025) όταν ο 9χρονος έπεσε από τη φουσκωτή τσουλήθρα του πάρκου που είχε στηθεί στη γνωστή παραλία της Καβάλας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και λίγο μετά πήρε εξιτήριο καθώς τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά.

Το Λιμεναρχείο Καβάλας που έχει αναλάβει την προανάκριση, συνέλαβε την 32χρονη ιδιοκτήτρια του θαλάσσιου πάρκου και κατηγορείται για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κινηματογραφική καταδίωξη διαρρηκτών στη Νάξο που ξάφριζαν σπίτια και στην Πάρο – Βρέθηκαν πάνω τους χιλιάδες ευρώ
Ο ένας από τους δράστες τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει και τραυματίστηκε - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νάξου και νοσηλεύεται φρουρούμενος
Τσάντα
2
Μειώθηκαν κατά 500.000 οι κάτοικοι της Ελλάδας – Πότε ξεκίνησε η μείωση του πληθυσμού και των γεννήσεων
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε σχεδόν κατά μισό εκατομμύριο μεταξύ 2011 και 2024, ενώ η χώρα γερνάει ολοένα και περισσότερο, σύμφωνα με ανάλυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληθυσμός 36
Πώς έγινε η τραγωδία στους Παξούς με το 4χρονο κορίτσι που πνίγηκε στην πισίνα – Σε κατάσταση σοκ κρατείται η μητέρα του
Το μονάκριβο παιδί της οικογένειας δεν επανήλθε στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών - Απολογείται σήμερα η μητέρα που συνελήφθη για το τραγικό δυστύχημα
Πισίνα
1
