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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Καβάλα: Έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στη Βρύση

Η πυρκαγιά δεν απειλεί σπίτια
Φωτιά, εναέρια
(Φωτογραφία αρχείου: Παπαδόπουλος Βασίλης / eurokinissi)
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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σήμερα (25/8/2026) το πρωί, γύρω στις 11:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καβάλα κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά δεν φαίνεται να ήταν κοντά σε σπίτια. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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