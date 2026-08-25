Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Καβάλα: Έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στη Βρύση

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σήμερα (25/8/2026) το πρωί, γύρω στις 11:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Καβάλα κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Η πυρκαγιά δεν φαίνεται να ήταν κοντά σε σπίτια. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην #Καβάλα.

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.