Καβάλα: Εκταφή 150 σορών από νεκροταφεία – Δεν έχουν αποσυντεθεί λόγω κορονοϊού εδώ και 5 χρόνια

Η δωρεάν εκταφή περίπου 150 σορών από τα δημοτικά νεκροταφεία απασχόλησε το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας.

Το μακάβριο θέμα αφορά περιπτώσεις θανάτων από κορονοϊό στην Καβάλα, καθώς διαπιστώθηκε ότι, παρότι έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει σημειωθεί η αναμενόμενη αποσύνθεση, με το δημοτικό συμβούλιο να καλείται να πάρει μία μακάβρια απόφαση για την εκταφή τους από το νεκροταφείο.

Σύμφωνα με το proininews.gr, προβλέπεται διαδικασία δύο σταδίων που αφορά τόσο τις σορούς όσο και τις κάσες. Το ζήτημα εξετάστηκε αρχικά στη δημοτική επιτροπή, όπου έλαβε την πρώτη έγκριση.

Στην εισήγηση προς τους δημοτικούς συμβούλους αναφέρεται:

«Κατά την διάρκεια της εκταφής των περιστατικών με αιτία θανάτου τον ιό COVID-19 μετά την παρέλευση πέντε ετών, διαπιστώθηκε πως τα περιστατικά αυτά βρέθηκαν εντελώς αδιάλυτα διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την μη διάδοση του ιού ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικούς σάκους. Τα περιστατικά αυτά που αφορούν τα κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας ανέρχονται σε περίπου εκατόν πενήντα και σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση τους απαιτείται η εκταφή, η αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων και ο ενταφιασμός τους ξανά για να παραμείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο ενταφιασμένα ώστε να επιτευχθεί η αποσύνθεση τους».

Με βάση την πρόταση, μετά την εκταφή θα αφαιρεθούν οι ειδικοί πλαστικοί σάκοι στους οποίους είχαν τοποθετηθεί οι σοροί για υγειονομικούς λόγους και θα ακολουθήσει νέα ταφή για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, ώστε να ολοκληρωθεί φυσιολογικά η διαδικασία αποσύνθεσης.