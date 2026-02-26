Καβάλα: Σε μοναστήρι στην Αττική βρέθηκε ο αγνοούμενος 44χρονος

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 44χρονου άνδρα από την Καβάλα, που τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί, καθώς εντοπίστηκε σε μοναστήρι της Αττικής.

Ο 44χρονος αγνοούμενος από την Καβάλα εντοπίστηκε καλά στην υγεία του σε μοναστήρι της Αττικής, δίνοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών και των αρχών που τον αναζητούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Η υπόθεση του αγνοούμενου από την Καβάλα είχε κινητοποιήσει την Αστυνομία και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη μέχρι τον εντοπισμό του.

Η εξαφάνιση του άνδρα είχε δηλωθεί το πρωί της Τρίτης 24.02.2026, όταν ο 44χρονος έφυγε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ από το Ελαιοχώρι, όπου διέμενε, με προορισμό την πόλη της Καβάλας. Στη συνέχεια έγινε αντιληπτός να περιπλανιέται έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου νοσηλευόταν η μητέρα του.

Οι αρχές αλλά και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες ακόμη και με χρήση drone στο περιαστικό δάσος της Καβάλας, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες ότι τον είχαν δει στο κτίριο του Φυσιολατρικού Ομίλου της περιοχής.

Ωστόσο, από βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξε η Αστυνομία προέκυψε ότι ο 44χρονος κατευθύνθηκε στον υπεραστικό σταθμό ΚΤΕΛ, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, μέχρι τον εντοπισμό του στην Αττική.