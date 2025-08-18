Συμβαίνει τώρα:
Καβάλα: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Τράκαρε το ασθενοφόρο που την μετέφερε

Πώς συνέβη το περιστατικό στην Καβάλα και ποια είναι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας.
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi / Βασίλης Παπαδόπουλοs

Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 18.8.25 σε διαμέρισμα στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 51χρονος άντρας φέρεται να λογομάχησε με συγγενικό του πρόσωπο, λόγω οικονομικών διαφορών, και στη συνέχεια να την τραυμάτισε.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όμως το πρώτο όχημα που έφτασε στο διαμέρισμα προσέκρουσε σε κολωνάκι, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά στο λάστιχο και χρειαστεί δεύτερο ασθενοφόρο για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας.

Παρά την περιπέτεια που πέρασε, η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, προσήγαγαν τον φερόμενο ως δράστη.

Ελλάδα
