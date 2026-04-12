Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο πατέρας του 3χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Πώς έγινε η τραγωδία

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 27χρονη μητέρα – Στην αγκαλιά της, στη θέση του συνοδηγού καθόταν το 3χρονο παιδί που έφυγε από τη ζωή
Τροχαίο στην Καβάλα
proininews.gr

Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο 28χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα, το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το 3χρονο παιδί του και να τραυματιστεί σοβαρά η σύζυγός του.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών, στο ύψος της Καβάλας, όταν ο 28χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο οποίο επέβαινε η 27χρονη σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους ηλικίας 3 και 10 χρόνων.

Το αυτοκίνητό του έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε διερχόμενο όχημα στο οποίο επέβαινε ένας 51χρονος.

Τροχαίο στην Καβάλα
proininews.gr

Από την σύγκρουση, τραυματίστηκε θανάσιμα το 3χρονο παιδί το οποίο βρίσκονταν στην θέση του συνοδηγού, στην αγκαλιά της μητέρας του, και όχι σε ειδικό κάθισμα όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Αν και οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η 27χρονη μητέρα του.

Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τροχαίο στην Καβάλα
proininews.gr

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, το 10χρονο αγόρι, έχει υποστεί κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Ο πατέρας, που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

