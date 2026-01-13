Καυγάς Μαρούδα – Τσιλιά on air: «Ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το ΚΚΕ 0,5%» – «Το πας από βλακεία σε βλακεία»

Άγριος καυγάς on air συνέβη μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών σε μία αντιπαράθεση με βαριές κουβέντες, το πρωί της Τρίτης 13.01.2026. Στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ, βρέθηκαν ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, και ο Χρήστος Τσιλιάς, γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης.

Ο καυγάς έγινε λίγες ώρες πριν την συνάντηση μέρους των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μαρούδας εκπροσωπεί τα μπλόκα που δεν θα συμμετάσχουν στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ ο κ. Τσιλιάς εκείνα που προτίθενται να δώσουν το «παρών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο κ. Τσιλιάς αναφέρθηκε στον διάλογο που θα γίνει το μεσημέρι, ο Ρίζος Μαρούδας γέλασε στον αέρα και, παίρνοντας τον λόγο, δήλωσε ότι γελά επειδή, κατά την άποψή του, τα 30 μπλόκα που επικαλείται ο συνομιλητής του δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά αφορούν μεμονωμένους αγρότες. Η τοποθέτηση αυτή εξόργισε τον κ. Τσιλιά και οδήγησε σε οξύ λεκτικό επεισόδιο.

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα.

Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στο 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους.

Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του.

Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από το ΚΚΕ.

Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1,500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό.

Τσιλιάς: Σόου δεν θα κάνει στα κανάλια.

Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη κα ειδικά σε αυτόν.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε εκ νέου λίγο αργότερα, όταν ζητήθηκε από τον κ. Τσιλιά να απαντήσει στις δηλώσεις του κ. Μαρούδα σχετικά με το πόσα μπλόκα εκπροσωπούνται τελικά στη σημερινή συνάντηση.

«Ζητήσαμε τη συνάντηση την Τετάρτη, έγινε αποδεκτή για την Τρίτη, το Σάββατο ήξερε και ο υπουργός και η κυβέρνηση ότι θα πάμε με δύο επιτροπές, αυτό το απέρριψαν, μας έβαλαν για μια ώρα διάλογο προσχηματικό. Είπαμε ότι πρέπει να καλυφθούν όλα τα προϊόντα, όλες οι περιοχές του πρωτογενούς τομέα, αυτή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης την οποία δεν τηρεί γιατί αυτούς που μαζεύει και συναντά σήμερα δεν εκπροσωπεί ούτε όλους τους κλάδους, ούτε όλες τις περιοχές», είπε ο κ. Μαρούδας.

Τότε, επενέβη ο κ. Τσιλιάς λέγοντας: «Πότε θα σοβαρευτείς; Είσαι αγρότης; Φτάνει αυτό το παραλήρημα».

«Συμφωνήθηκε κάτι που η κυβέρνηση δεν το τήρησε. Μην μας λέει ότι δεν χωρά η αίθουσα γιατί εκεί μέσα μαζεύεται το υπουργικό» συνέχισε ο κ. Μαρούδας.

Ο υφυπουργός κ. Κέλλας παρενέβη, υποστηρίζοντας: «Ακούστε κύριε Μαρούδα και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτά που λέτε θα τρίζουν τα κόκαλα του μακαρίτη του Βαγγέλη Μπούτα. Στο υπουργικό συμμετέχουν μόνο οι υπουργοί και είναι μόνο 20, δεν συμμετέχουν οι υφυπουργοί και οι αναπληρωτές. Είναι στοιχειώδες και εσείς ως συνδικαλιστής με την εμπειρία σας θα έπρεπε να το ξέρετε πολύ καλά».

Ο κ. Μαρούδας ανέφερε, στη συνέχεια: «Ο κ. Τσιλιάς θέλει να συνάντηση με την κυβέρνηση εδώ και τρεις εβδομάδες. Ας πάνε δεν μας ενδιαφέρει. Ο πρωθυπουργός ας συναντήσει όποιους θέλει, δεν μας αφορά αυτό. Εμείς ζητήσαμε συνάντηση με συγκεκριμένους όρους που δεν έγιναν δεκτοί».

«Να απαντώ ποιοι είμαστε σε ποιον σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει ΟΣΔΕ, που δεν έχει τρακτέρ στον δρόμο, που δεν είναι εκλεγμένος», είπε ο κ. Τσιλιάς με τον κ. Μαρούδα να σχολιάζει: «Από βλακεία σε βλακεία το πας».

«Δείξε το ΟΣΔΕ που κάνεις και αν έχει τρακτέρ στο μπλόκο» ανταπάντησε ο κ. Μαρούδας.

«80 μπλόκα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα» συνέχισε ο κ. Τσιλιάς με τον συνδικαλιστή από το μπλόκο της Νίκαιας να επιμένει «έξι μπλόκα είναι και έχουν και έναν πρόθυμο δικό τους από κάθε μπλόκο. Δεν θα αποφασίσουν αυτοί για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου».

«Να ζητήσεις πρώτα από τον εαυτό σου συγγνώμη, δεν λύνεις προβλήματα, είσαι μόνο ΚΚΕ, πότε έλυσες κάποιο πρόβλημα» κατέληξε ο Χρήστος Τσιλιάς αποχωρώντας από τη συζήτηση.