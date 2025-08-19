Κεφαλονιά: Δεκάδες πιστοί στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε και φέτος τη λιτανεία του ιερού σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου, στα Ομαλά της Κεφαλονιάς, που έγινε την επομένη του Δεκαπενταύγουστου.

Άνδρες του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαλσαμάτων «Ο Βάλσαμος» της Κεφαλονιάς, με τις παραδοσιακές του φορεσιές, σήκωσαν το σκήνωμα του Αγίου και το μετέφεραν από την μικρή στη μεγάλη εκκλησία.

Τότε, δεκάδες πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος, για να περάσει από πάνω τους του σκήνωμα του Αγίου, όπως βλέπετε στις εικόνες του kefalonitis.com.

Ο Άγιος Γεράσιμος που είναι ο προστάτης της Κεφαλονιάς, ήταν ένας μοναχός από τα Τρίκαλα Κορινθίας που πέθανε στις 15 Αυγούστου 1579 και αγιοκατατάχθηκε το 1622.

Το σκήνωμά του φυλάσσεται άφθαρτο στο μοναστήρι που ίδρυσε ο ίδιος στα Ομαλά με πολλούς να επιδιώκουν να περάσει από πάνω τους κατά τη λιτανεία της 16ης Αυγούστου, πιστεύοντας ότι η δύναμη του Αγίου μπορεί να θεραπεύσει τις αρρώστιες τους.