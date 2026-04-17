Κεφαλονιά: «Κάναμε δύο φορές χρήση και η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση» είπε στην απολογία του ο 26χρονος αρσιβαρίστας

Ο 26χρονος αρσιβαρίστας είναι ο πρώτος από τους τρεις κατηγορούμενους που πέρασαν σήμερα το πρωί το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθεί για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τρίτης (14.4.26) στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

Ο πρώην αρσιβαρίστας, που κατά καιρούς έχει απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές, από την πρώτη στιγμή που οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς έως και σήμερα το πρωί που προσήλθε στον ανακριτή, δεν είπε την παραμικρή κουβέντα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ανέφερε ότι όλα θα τα πει στον δικαστικό λειτουργό και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις για τις στιγμές που διαδραματίστηκαν τόσο στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο όσο και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της άτυχης κοπέλας στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχή της απολογίας του στον ανακριτή ανέφερε ότι:

«Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά και πήγα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουμε χρήση. Κάναμε δύο φορές χρήση. Κάναμε μια στην αρχή, μετά έφυγα, πήγα και πήρα κι άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι. Τη δεύτερη χρήση την κάναμε περίπου μετά τις τέσσερις το πρωί. Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση».

Στη συνέχεια, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, προσπάθησε να τη βοηθήσει, ωστόσο οι ενέργειές του δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

«Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου. Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα το φίλο μου τον Αλβανό που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο, με τον αριθμό 11 με μία κοπέλα».

Αμέσως μετά, ο 26χρονος, που μαζί με τον 22χρονο και έναν 23χρονο που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως, υποστήριξε ότι ειδοποίησε το ΕΚΑΒ πριν κατεβάσουν την κοπέλα στην πλατεία και ισχυριστούν -όπως τουλάχιστον έχει προκύψει από τις αστυνομικές έρευνες- ότι δεν τη γνώριζαν και τη βρήκαν στο οδόστρωμα.

«Παράλληλα ειδοποίησα το ΕΚΑΒ Ο Αλβανός πήγαινε μπροστά και άνοιγε τις πόρτες και εγώ κατέβασα στα χέρια μου τη Μυρτώ. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και τη σκέπασα με το παλτό της .Μέχρι την ώρα που ήρθε στο ΕΚΑΒ».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 26χρονου, την πόρτα του ανακριτικού γραφείου πέρασε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς, με τον οποίο η άτυχη κοπέλα πήγε μαζί λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Δευτέρας στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο του Αργοστολίου.