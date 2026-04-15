Κεφαλονιά: Νεαρή καταγγέλλει τον 26χρονο αρσιβαρίστα – «Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε χάπι βιασμού»

Μετά την συγκλονιστική υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στο Αργοστόλι, ανοίγουν τα στόματα στην Κεφαλονιά. Η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη με την 19χρονη που «έφυγε» από πνευμονικό οίδημα που προκάλεσε ανακοπή στην κοπέλα μετά από χρήση κοκαΐνης, με αποτέλεσμα μια νεαρή κοπέλα να καταγγείλει στις Αρχές ότι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας της είχε ρίξει το χάπι βιασμού στο ποτό.

Υπενθυμίζεται, ότι πρόκειται για τον έναν εκ των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, ο οποίος σύμφωνα με καταθέσεις φέρεται να είχε τον ρόλο του dealer. Όπως περιέγραψε στο star.gr, ο 26χρονος κατηγορούμενος και πρώην αρσιβαρίστας τον Αύγουστο του 2022 της είχε ρίξει στο ποτό το χάπι βιασμού, όμως δεν το κατήγγειλε τότε, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια:

«Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιώ ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε. Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί.

Έλεγα δεν μπορεί να “έσβησαν όλα”, κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

Ο 26χρονος πρώην αθλητής, όπως καταγγέλλεται, είχε συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο δρούσε. Προσέγγιζε όμορφα, νεαρά κορίτσια που συναντούσε σε μαγαζιά της περιοχής και τα φλέρταρε. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγέλλουσα, υπάρχουν και άλλες κοπέλες που πήγαν στην αστυνομία να καταθέσουν όσα οι ίδιες βίωσαν, αφού θορυβήθηκαν όταν έμαθαν για τον θάνατο της Μυρτούς.

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην αστυνομία», πρόσθεσε.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις καταγγελίες να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.