Κεφαλονιά: Καρέ καρέ η μεταφορά της Μυρτούς από το ξενοδοχείο – Οι κυνικές δηλώσεις πως την βρήκαν τυχαία και ότι δεν την γνώριζαν

Λεπτό προς λεπτό το θρίλερ της Κεφαλονιάς, που οδήγησε στο θάνατο την 19χρονη Μυρτώ ξεδιπλώνεται μέσα από την δικογραφία που παρουσιάζει το newsit.gr.

Μέσα από τις 70 και πλέον σελίδες, αποτυπώνεται το ζοφερό σκηνικό που δένει με μαρτυρίες και φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν καρέ – καρέ την κοπέλα σε ημιθανή κατάσταση να μεταφέρεται απο το δωμάτιο του Αργοστολίου στο πεζοδρόμιο μέχρι να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Ενώ συγκλονίζει και η κυνική κατάθεση του ενός εκ των τριών κατηγορούμενων, ο οποίος έδωσε ραντεβού με την κοπέλα στο Airbnb στην Κεφαλονιά, για να κάνουν, όπως είπε βίντεο στο TikTok και στη συνέχεια να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Μάλιστα το πρόσωπο αυτο όπως παραδέχεται ηταν αυτός που ειδοποίησε τον αθλητή της άρσης βαρών για να τους φέρει σε ρόλο dealer τη «λευκή κυρία» που έστειλε στο θάνατο την άτυχη κοπέλα.

Το σκηνικό του τρόμου όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην δικογραφία ξεδιπλώνεται ως εξής: «Οι κατηγορούμενοι με την κοπέλα, μετέβησαν σε ενοικιαζόμενό κατάλυμα στο Αργοστόλι όπου προέβησαν σε χρήση ναρκωτικών ουσιών – κοκαΐνης – την οποία τους προμήθευσε ο αθλητής της άρσης βαρών.

Η νεαρή, έχασε τις αισθήσεις της και οι κατηγορούμενοι εντός του καταλύματος προσπάθησαν να την επαναφέρουν με αρνητικό αποτέλεσμα.

Την «πέταξαν» στο οδόστρωμα και μετά επέστρεψαν στο δωμάτιο για να εξαφανίσουν τις «σκόνες» και τα αποτυπώματα

Ακολούθως, ο αθλητής της αρχής βαρών και ο φίλος του την μετέφεραν επί του οδοστρώματος, έναντι από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενημερώνοντας παράλληλα το ΕΚΑΒ μέσω κινητού τηλεφώνου του τρίτου κατηγορουμένου, ο οποίος παρέμεινε εντός του καταλύματος για να καθαρίσει επιμελώς τους χώρους, ενώ απέκρυψε τη συσκευή κινητού τηλεφώνου της κοπέλας.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργοστολίου με δύο διασώστες οι οποίοι όπως ανέφεραν στις 04:35 της 14ης Απριλίου έφτασαν στο σημείο όπου εντόπισαν μία κοπέλα νεαρής ηλικίας ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο επί του πεζοδρομίου, η οποία έφερε κανονικά την ενδυμασία της και δεν έφερε και κάποιο τραυματισμό.

Στο σημείο, βρισκόταν ο αθλητής άρσης βαρών και ο Αλβανός φίλος του, οι οποίοι ανέφεραν προφορικά στους διασώστες ότι είχαν εντοπίσει τυχαία την νεαρή γυναίκα επί του οδοστρώματος και ότι δεν την γνώριζαν.

Όπως διαπίστωσαν οι διασώστες η κοπέλα ανέπνεε αργά και με δυσκολία, είχε μυδρίαση και είχε πολύ χαμηλό κορεσμό οξυγόνου και μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών στο γενικό νοσοκομείο Κεφαλληνίας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Μετά την αποχώρηση του ασθενοφόρου, ο αθλητής της άρσης βαρών μετέβη εκ νέου στο ενοικιαζόμενο κατάλυμα όπου από κοινού με τον τρίτο κατηγορούμενο, τον Έλληνα, τακτοποίησαν το χώρο, απομάκρυναν τα αντικείμενα και καθάρισαν επιμελώς τους χώρους, προκειμένου να μην εντοπιστούν αποτυπώματα και βιολογικό υλικό».

Τι δείχνει το βίντεο

Και το βίντεο που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό, ό,τι συνέβη. Με ακρίβεια και απόλυτα καθαρότητα εικόνας: «Στις 00:27 περίπου ώρα του καταγραφικού η νεαρή έρχεται στην πολυκατοικία που βρίσκονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με άτομο που φορούσε μπλούζα με κουκούλα χρώματος γκρι λευκού παπούτσια και τσάντα πλάτης, χρώματος μαύρο- κόκκινο ενώ προηγούταν πιο μπροστά οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.

Όπως ταυτοποιήθηκε, το άτομο που φορούσε την κουκούλα ήταν ο τρίτος κατηγορούμενος. Στις 02:21 ήρθε στην ανωτέρω πολυκατοικία ο αθλητής άρσης βαρών, ο οποίος φορούσε σκούρου χρώματος ρούχα ενώ μιλούσε σε συσκευή κινητού τηλεφώνου που κρατούσε στα χέρια του και ανέβηκε τα σκαλιά της πολυκατοικίας.

Στις 02:52 εξήλθε της πολυκατοικίας ο ανωτέρω αθλητής, ενώ στις 03:11 επέστρεψε στην πολυκατοικία. Στις 03:27 περίπου ήρθε στην πολυκατοικία ο Αλβανός συγκατηγορούμενος φορώντας σκούρου χρώματος ρούχα και μαύρου χρώματος υποδήματα και κρατούσε συσκευή κινητού τηλεφώνου στο χέρι του.

Στις 04:31, φαίνεται να κατεβαίνει τη σκάλα ο Αλβανός και να ακολουθεί ο αθλητής της άρσης βαρών κρατώντας στα χέρια του την κοπέλα, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

Στις 04:46, φαίνεται ο αθλητής να εξέρχεται της πολυκατοικίας δίχως να καταγράφεται η είσοδος του.

Στις 05:14 εξέρχεται της πολυκατοικίας το άτομο που φορούσε μπλούζα με κουκούλα χρώματος γκρι λευκού χρώματος παπούτσια και τσάντα πλάτης χρώματος μαύρου- κόκκινου έχοντας μερικώς ακάλυπτο το πρόσωπο του.

23χρονος κατηγορούμενος: «Μου είπε θέλω να πιω, εννοώντας κοκαΐνη»

Ο 23χρονος συγκατηγορούμενος στην κατάθεση που έδωσε ειναι αποκαλυπτικός. Αναφέρει πως η 19χρονη, ήταν εκείνη που ζήτησε να κάνει χρήση κοκαΐνης και μάλιστα όπως λέει εκείνος ήταν που μεσολάβησε μέσω του αθλητή της άρσης βαρών, να τους προμηθεύσει τα ναρκωτικά.

«Θέλω να σας πω ότι έγινε χθες το βράδυ και να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Την κοπέλα την είχα γνωρίσει σε ένα γάμο στην Κεφαλονιά και μετά από ένα live που έκανα την βρήκα και αρχίσαμε να πιάνουμε φιλίες και να βγαίνουμε βόλτες. Είχα μιλήσει μέσω τηλεφώνου το βράδυ της 13ης Απριλίου γύρω στις 10 με 11 για να βρεθούμε για ένα ποτό. Η κοπέλα ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30 περίπου.

Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία που βρίσκεται η τράπεζα Πειραιώς. Είπαμε να αράξουμε σε ένα Airbnb και να μιλήσουμε και να κάνουμε TikTok, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα. Η Μυρτώ πήρε τηλέφωνο και έκλεισε ένα διαμέρισμα δίπλα από την ταβέρνα. Μετά από 15 λεπτά ήμασταν στο διαμέρισμα και από κάτω ήταν μια κυρία μεγάλη σε ηλικία, η οικοδέσποινα, η οποία μας οδήγησε στον πάνω όροφο και μας παρέδωσε το κλειδί.

Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πιώ», εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τα πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον αθλητή της άρσης βαρών και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα μετά από περίπου 15 λεπτά, αφού τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δε γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε. Αυτός έκατσε περίπου μισή ώρα μαζί μας όπου μιλάγαμε και γελάγαμε. Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο ήμασταν και οι τρεις μας ο αθλητής άρσης βαρών έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε κι άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζήταγε επίμονα η Μυρτώ.

«Την είδα να παθαίνει σπασμούς»

Σε κάποια φάση ο Αλβανός ήρθε τον οποίο κάλεσε ο αθλητής της άρσης βαρών και έκατσε μαζί μας. Ο Αλβανός μας είπε ότι ήταν σε άλλο διαμέρισμα με κοπέλα χωρίς να μας πει άλλες λεπτομέρειες. Εκεί έκανα μικρή ποσότητα κοκαΐνης εγώ, ο αθλητής και η Μυρτώ. Κάποια στιγμή εγώ έλεγα στην Μυρτώ να σταματήσει να μην ξανά κάνει άλλη κόκα γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το έκανε για πλάκα, ωστόσο συνέχιζε και καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθούσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά αλλά τίποτα. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε καθώς δεν υπολόγισα τίποτα και είχα πάθει σοκ. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε, ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω ασθενοφόρο και ο αθλητής με τον Αλβανό μου είπαν ότι φοβόμαστε να πάρουμε το ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Εγώ επέμεινα και τους ενημέρωσα ότι θα πάρω τηλέφωνο.

Πράγματι κάλεσα με το κινητό μου το ΕΚΑΒ και μίλησε ο αθλητής χωρίς να θυμάμαι τι ακριβώς τους είπε. Αυτοί οι δύο τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι την βρήκαν στο δρόμο. Ο αθλητής την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα μέσα απ’ το διαμέρισμα, καθώς είχανε μια σαμπάνια, χυμούς κι άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή αθλητής ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και ότι είναι καλά.

Του είπα ότι έχει το κινητό της εδώ κι αυτός μου είπε να το πάρω μαζί μου και να του το δώσω αύριο. Εγώ πήρα το κινητό και πήγα με τα πόδια μέχρι το νοσοκομείο, όπου είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω να το αφήσω μη βρω τον μπελά μου. Με τα πόδια πήγα από το νοσοκομείο στην καφετέρια που βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ όπου τους είπα ότι θα έρθει να το πάρει αργότερα μια κοπέλα που λέγεται Μυρτώ.

Μετά πήρα ταξί έξω από ένα κατάστημα. Το ταξί το κάλεσα από το σταθμό του καταστήματος. Για το κινητό και το σημείο που το άφησα, έστειλα μήνυμα στο Instagram τόσο στο προφίλ μιας φίλης της όσο και στην Μυρτώ. Θέλω να σας πω ότι τα σκουπίδια από το διαμέρισμα τα πέταξα σε ένα κάδο κοντά στην πλατεία χωρίς να θυμάμαι ακριβώς σε ποιο κάδο. Δεν έχω καμία ευθύνη για το τι έγινε. Εγώ πήγα να περάσω καλά. Λυπάμαι πολύ για ότι έγινε και γι’ αυτό το λόγο λέω ακριβώς ό,τι έχει συμβεί για να διαχωρίζω τη θέση μου και ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του».