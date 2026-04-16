Κεφαλονιά: Συγκλονιστική μαρτυρία για το θάνατο της Μυρτούς – «Ο 23χρονος είχε απειλήσει να τη σκοτώσει»

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, μετά τον θάνατο της Μυρτούς τα ξημερώματα της Τρίτης (14.04.2026), την οποία άφησαν σε πλατεία στο Αργοστόλι οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες. Η 19χρονης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική κατέληξε αφού υπέστη πνευμονικό οίδημα και στη συνέχεια ανακοπή από χρήση κοκαΐνης.

Για την υπόθεση κατηγορούνται τρεις νεαροί άνδρες, ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς που τη συνόδευσε στο Airbnb που έκλεισαν προκειμένου να πάρουν ναρκωτικά, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και φερόμενος dealer, και ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, που θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή. Και οι τρεις φαίνονται στο βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζει η ΕΛΑΣ, να μπαίνουν και να βγαίνουν από το κατάλυμα στην Κεφαλονιά, ενώ λίγο μετά τις 4 φαίνεται ο 26χρονος που τη μεταφέρει στα χέρια του λιπόθυμη.

Και οι τρεις τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο. 26χρονος και 22χρονος «δείχνουν» ως υπαίτιο τον 23χρονο, ενώ ο φίλος της Μυρτούς αποποιείται κάθε ευθύνη λέγοντας ότι η 19χρονη έκλεισε το κατάλυμα και του είπε ότι «θέλει να πιεί», εννοώντας κοκαΐνη. Ο 23χρονος κατηγορούμενος μπορεί να έχει υποστηρίξει πως ήταν φίλος την Μυρτώ, ωστόσο φίλη της 19χρονη αποκάλυψε στο Live News πως ο κατηγορούμενος είχε γνωριστεί με την Μυρτώ διαδικτυακά.

Η φίλη της Μυρτούς υποστήριξε ότι αρχικά η 19χρονη και ο 23χρονος είχαν διαδικτυακή κόντρα μέσω εφαρμογής λόγω αρνητικών σχολίων που του έκανε η Μυρτώ. Όπως ανέφερε η φίλη του θύματος, ο 23χρονος φαίνεται πως επικοινώνησε ξανά μαζί με τη Μυρτώ μέσω άλλου προφίλ όπου της συστήθηκε με το κανονικό του όνομα.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της φίλης της, η Μυρτώ ήξερε ποιος είναι ο 23χρονος ωστόσο πίστευε πως εκείνος δεν ήξερε πως αυτή ήταν που τον είχε κοροϊδέψει. «Θέλω να βγει η αλήθεια. Η Μυρτώ μου δεν γυρνάει. Αυτό το μόνο ήθελα σε αυτή τη ζωή, να μην πάθει κάτι η Μυρτώ. Εγώ πιστεύω ότι της είχε στήσει παγίδα, να την να την προωθήσει σε πορνεία. Ήταν πολύ εμφανίσιμη η κοπέλα η Μυρτώ μας. Το βλέπετε νομίζω ε; (Η Μυρτώ) Τον είχε γνωρίσει (τον 23χρονο) βέβαια διαδικτυακά και τον είχε κοροϊδέψει στην αρχή. Γι’ αυτό εγώ αισθάνομαι ότι ήταν παγίδα και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Αυτό της είχε πει. Πιο παλιά, πριν κάποιους μήνες και μετά ξανασυναντήθηκαν» είπε η φίλη της 19χρονης.

Και συμπλήρωσε: «Αλλά δεν ήταν από το από το προφίλ της η Μυρτώ. Ήταν από άλλο προφίλ και της είχε πει ‘’θα σε βρω και θα σε σκοτώσω’’. Από κλήση το είχε πει αυτό το πράγμα. Και μετά από κάποιο μήνα, δύο τρεις μήνες γνωρίστηκαν μέσω ΟΜΕ, με αυτό το παιδί (τον 23χρονο), από αυτά που γνωρίζεις άτομα, μιλάς live. Μιλάγανε ένα μήνα διαδικτυακά. Ήρθε αυτός για διακοπές το Πάσχα και της έκανε ό,τι της έκανε. Εγώ θεωρώ ότι είναι η εκδίκηση ή παγίδα. Την είχα ρωτήσει μάλιστα ‘’Ρε Μυρτώ μου, δεν έχει καταλάβει τη φωνή σου; Δεν την έχει καταλάβει;’’. Μου λέει ‘’όχι μωρέ, δεν έχει καταλάβει τίποτα’’».

Το ποινικό παρελθόν των κατηγορούμενων και η νέα καταγγελία για τον 26χρονο

Μετά τη συγκλονιστική υπόθεση θανάτου της Μυρτούς στο Αργοστόλι, ανοίγουν τα στόματα στην Κεφαλονιά. Σύμφωνα με πληροφοίες, μία νεαρή κοπέλα κατήγγειλε στις Αρχές ότι είχε γνωριστεί στο παρελθόν με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα σε ένα μπαρ. Όπως είπε, εκείνη είχε πιει μόνο δύο ποτά, ωστόσο την επόμενη μέρα ξύπνησε στο κρεβάτι της χωρίς να θυμάται τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ αλλά ούτε το πώς βρέθηκε εκεί.

«Εμένα μου έτυχε μια φορά, δεν μίλησα. Όταν άκουσα πριν γίνει το περιστατικό πήγε αμέσως αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό μου χωρίς να έχουν βγει τα ονόματα. Γι’ αυτό και έκανα την καταγγελία στην αστυνομία, γιατί μου είχε συμβεί κι εμένα. Εγώ είχα βγει μόνη μου, έχω δηλώσει στην αστυνομία. Ήμουν μετά από χωρισμό. Είχα βγει να πιω δύο ποτά με 10 ευρώ για να μην πιω παραπάνω και βρέθηκα στο κρεβάτι μου την επόμενη μέρα, χωρίς να θυμάμαι τι έχει γίνει την προηγούμενη. Και μετά μου είπαν το πρωί ήταν αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα μου και χορεύουμε. Τον θυμάμαι αμυδρά δηλαδή τα πρώτα δευτερόλεπτα.

Πάει το μυαλό μου σε ουσίες. Αυτό έχει ρίξει και στην κοπέλα. Εμένα, σας λέω, πριν βγει το όνομά του στη δημοσιότητα, πριν το πουν στην Κεφαλονιά, μόλις άκουσα αυτή την ιστορία, λέω αυτός είναι. Ναι, έχει κακή φήμη στο νησί ο άνθρωπος αυτός. Κι αυτός και ο αδελφός του. Εγώ φοβήθηκα και δεν ξαναβγήκα ούτε καν στο μαγαζί. Εγώ λιποθύμησα μέσα στο μαγαζί, με μάζεψε μια κοπέλα και μου είπε το επόμενο πρωί τι έγινε.

Και δεν μίλησα ποτέ γιατί είμαστε γνωστή οικογένεια στην κοινωνία, οπότε δεν έκατσα ποτέ να το συνεχίσω το θέμα. Εγώ κατάλαβα τι έγινε το επόμενο πρωί. Εκείνη την ώρα συνήλθα, είχα τις αισθήσεις μου το ίδιο βράδυ, απλά δεν το καταλάβαινα. Εγώ ξύπνησα στο σπίτι μου και δεν θυμόμουν πώς βρέθηκα στο κρεβάτι μου. Δηλαδή τι είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ. Βρέθηκε δίπλα μου, με πλησίασε και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι ότι ήμουν σε μία κατάσταση μέθης. Αυτός το κάνει σύστημα, αυτός να ξέρετε, αυτός και ο αδερφός του, στην κοινωνία έχουν πολύ κακό όνομα», υποστήριξε η κοπέλα.

Ο 26χρονος αρσιβαρίστας υποστηρίζει ότι ποτέ δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, ότι δεν ήταν χρήστης ναρκωτικών και πως ήταν επικεντρωμένος στον αθλητισμό.

Το Live News ωστόσο, αποκάλυψε πως στο παρελθόν ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί 7 φορές για σωματική βλάβη, 2 φορές για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, μία για κλοπή, δύο φορές για παραβάσεις του ΚΟΚ και μία για κατοχή ναρκωτικών.

«Τις κοπέλες τις έβλεπε σαν εργαλείο»

Η πρώην κοπέλα του 26χρονου επιβεβαιώνει μιλώντας στο Live News την παραβατική συμπεριφορά του 26χρονου.

«Γενικά είχε παραβατική συμπεριφορά και τον χαρακτήριζε μία προχειρότητα σε όλους τους τομείς. Τις κοπέλες τις έβλεπε σαν εργαλείο, δίχως κανένα συναίσθημα. Δούλευε νύχτα, τα περισσότερα μαγαζιά τον γνώριζαν και τον έπαιρναν είτε για πόρτα είτε για μπράβο, λόγω της σωματοδομής του.

Δεν τον ενδιέφερε τίποτα και κανείς, ούτε η φήμη που είχε στην Κεφαλονιά εκείνος και η παρέα του. Ξύλο, κόντρες και πολλά ακόμη. Πριν από ένα χρόνο ένα βράδυ που ήμασταν μαζί, είχε πιει πολύ. Ενώ κινούμασταν με το αυτοκίνητο τράκαρε πάνω σε ένα άλλο σταθμευμένο όχημα, δεν κατέβηκε καν να δει τι ζημιά είχε προκαλέσει και σηκώθηκε και έφυγε», είπε η πρώην σύντροφός του.