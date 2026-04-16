Κεφαλονιά: Τα τελευταία μηνύματα της Μυρτούς με τον 66χρονο πριν τον θάνατό της – Ήταν ζωντανή μέχρι τις 4 το πρωί

Τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με έναν 66χρονο άνδρα, ενώ βρισκόταν στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην Κεφαλονιά, όπου έχασε τις αισθήσεις της και εγκαταλείφθηκε λίγη ώρα αργότερα από τους τρεις κατηγορούμενους στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Οι συνομιλίες της 19χρονης με τον 66χρονο άνδρα, τον οποίο είχε έρθει σε επικοινωνία μέσω του 23χρονου κατηγορούμενου και φίλου της, ξεκινούν το βράδυ της Δευτέρας (13.04.2026) στο Αργοστόλι και συνεχίζονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14.04.2026), όταν η άτυχη κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για να την κρατήσουν στη ζωή.

Όπως αποδεικνύεται από τα μηνύματα, η κοπέλα φαίνεται να ήταν ζωντανή έως τις 4 το πρωί της Τρίτης. Και αυτό γιατί στις 04:02 τα ξημερώματα της, η Μυρτώ επικοινώνησε με τον φίλο της μέσω βιντεοκλήσης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, αλλά και οι καταθέσεις μαρτύρων και εμπλεκομένων, η 19χρονη μαζί με τον 23χρονο φίλο της μετέβησαν στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Σε μήνυμα που είχε ανταλλάξει περίπου 20 λεπτά νωρίτερα η Μυρτώ με τον άνδρα, μιλούν για χρηματικό ποσό, με τον 66χρονο να πραγματοποιεί μεταφορά περίπου 220 ευρώ μέσω IRIS στην 19χρονη.

Ακολουθεί η παρακάτω συνομιλία μεταξύ τους:

«Στα έστειλα, πήγαινε να αγοράσεις έναν φορτιστή, βρες ένα ξενοδοχείο, πάρε ένα τζιν ή κρασί να πιείς για να χαλαρώσεις. Αν θες πάρε με. Δεν κοιμάμαι πριν τις τρεις τα χαράματα», λέει ο 66χρονος στην Μυρτώ.

Στη συνέχεια ο 66χρονος στέλνει νέα μηνύματα στη νεαρή κοπέλα, την οποία έχει γνωρίσει λίγες ημέρες νωρίτερα, και της λέει ότι είναι διατεθειμένος, εκτός από τα χρήματα, να τη βοηθήσει και περαιτέρω σε ό,τι χρειαστεί:

«Αν θέλεις μπορώ να σε φιλοξενήσω είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα. Αν θες Αθήνα θα σου δώσω τα κλειδιά από το σπίτι μου να μείνεις μόνη σου για όσο θέλεις. Προτείνω να φύγεις για λίγο από εκεί για να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά. Χρειάζεσαι μια αλλαγή περιβάλλοντος», της λέει.

Επτά λεπτά αργότερα η Μυρτώ απαντά:

«… μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια… Νιώθω πολύ άσχημα… Ψάχνω για ξενοδοχείο να μείνω τώρα και όταν βρω θα σε καλέσω να τα πούμε. Έχω 4% μπαταρία».

Μετά από περίπου τρεις ώρες, στις 3:18, ο 66χρονος στέλνει ξανά στη Μυρτώ: «Εύχομαι να έχεις έναν γαλήνιο ύπνο».

Στις 3:59 η Μυρτώ απαντά ότι δεν έχει κοιμηθεί ακόμη και τον ρωτά γιατί είναι ξύπνιος. Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος:

Μυρτώ: «Γιατί ακόμη δεν κοιμήθηκες;»

66χρονος: «Να ρωτήσω και να σου πω;»

Μυρτώ: «Τι να ρωτήσεις;»

66χρονος: «Εμένα».

Στις 4:02 υπάρχει τελευταία βιντεοκλήση δύο λεπτών του 66χρονου με τη Μυρτώ.

Λίγη ώρα αργότερα ο 23χρονος που ήταν μαζί με τη Μυρτώ μέσα στο δωμάτιο μιλάει με τον 66χρονο τρεις φορές μέσω της ίδιας διαδικτυακής εφαρμογής.

Στις 6:09 τα ξημερώματα της Τρίτης είναι η τελευταία επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ 7 ώρες αργότερα ο 23χρονος ενημερώνει τον μεγαλύτερο άνδρα ότι η Μυρτώ είναι νεκρή.

«Καλημέρα, πώς ξύπνησες; Είχες κανένα νέο από τη Μυρτώ;» ρωτά ο 66χρονος τον 23χρονο, για να λάβει τη μονολεκτική απάντηση: «Πέθανε».

Τέλος, ο 66χρονος απαντά: «Τι;» και παίρνει τον 23χρονο τηλέφωνο, αλλά δεν απάντησε.