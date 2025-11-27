Ελλάδα

Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας – Η επιχείρηση Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

Προσγειώθηκε στον πρώτο όροφο και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του
Κεραμεικός
Άνδρας έπεσε στο κενό από πολυκατοικία στον Κεραμεικό / OrangePress

Στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στον Κεραμεικό έπεσε ένας άνδρας λίγο πριν τις 17.30 το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο ο οποίος διαμένει στο σημείο, κοντά στη συμβολή της Πλαταιών με την Αγησιλάου στον Κεραμεικό και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι πολυκατοικίας και προσγειώθηκε σε πλάτωμα (εξοχή) στον πρώτο όροφο.

Καθώς δεν ήταν προσβάσιμο το σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος έφτασε στον άνθρωπο.

Λίγα λεπτά αργότερα τον απεγκλώβισαν και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αναμένεται ενημέρωση για την κατάστασή του.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί που διέκοψαν την κυκλοφορία και λαμβάνουν καταθέσεις για το συμβάν -το οποίο φαίνεται ότι πρόκειται για ατύχημα.

