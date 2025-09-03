Κέρκυρα: 74χρονος Γερμανός έχασε την ζωή του κατά την διάρκεια οργανωμένης κατάδυσης

Η επιλογή, ενός 74χρονου Γερμανού που έκανε διακοπές στην Κέρκυρα, να ζήσει την εμπειρία της κατάδυσης στο ελληνικό νησί, είχε μια απρόσμενη κατάληξη αφού εκείνος έχασε τη ζωή του χθες, Τρίτη (2/9/25), κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας στην περιοχή “Άγιος Ηλιόδωρος” των Λιαπάδων.

Σύμφωνα με τη Λιμενική Αστυνομία της Κέρκυρας, ο Γερμανός έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της οργανωμένης κατάδυσης σε επιχείρηση καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.

Στη συνέχεια, ανασύρθηκε από σκάφος της επιχείρησης στην ξηρά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, ζητήθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ κατασχέθηκε ο καταδυτικός εξοπλισμός της επιχείρησης.