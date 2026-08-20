Ελλάδα

Κέρκυρα: Απεγκλωβισμός 65χρονου Σκωτσέζου από δύσβατη περιοχή στον Πέλεκα

Έπειτα από κλήση στο 112, κινητοποιήθηκαν άμεσα 11 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας και την 15η ΕΜΟΔΕ
Βασίλης Παπαδόπουλος - Eurokinissi
Βασίλης Παπαδόπουλος - Eurokinissi
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Κλήση για εγκλωβισμό δύο τουριστών από την Σκωτία, σε δύσβατη περιοχή στην Κέρκυρα δέχτηκε σήμερα (20.08.2026) η Πυροσβεστική κι το 112.

Την Πέμπτη, περίπου στις 14:00 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοηθείας στον άνδρα από την Σκωτία, που εγκλωβίστηκε σε δύσβατη δασική έκταση, πλησίον της περιοχής Πέλεκας στην Κέρκυρα.

Μετά από κλήση στο 112 και τον γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν άμεσα 11 πυροσβέστες από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας και την 15η ΕΜΟΔΕ.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο και εντόπισαν 2 άτομα και συγκεκριμένα έναν 65χρονο και μία 61χρονη, Σκωτσέζικης καταγωγής.

Ο 65χρονος ήταν εξασθενημένος και αδυνατούσε να προχωρήσει, ενώ η 61χρονη ήταν καλά στην υγεία της. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε 65χρονο Σκωτσέζικης καταγωγής στην Κέρκυρα.

Οι πυροσβέστες τοποθέτησαν σε φορείο τον 65χρονο και μετέφεραν και τα δύο άτομα σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο 65χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026.

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