Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος στον κήπο του μετά την απολογία του για παιδική πορνογραφία

Λίγες ώρες μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, ένας 56χρονος βρέθηκε νεκρός στην Κέρκυρα.

Ο άνδρας, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του στο σπίτι του στα Κανάλια Κέρκυρας, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 12.05.2026.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού και οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του.

Ο 56χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος χθες Δευτέρα 11.05.2026, με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του για υπόθεση που σχετιζόταν με παιδική πορνογραφία.