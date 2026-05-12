Ελλάδα

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση το δεύτερο κορίτσι - Οι δύο φίλες κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας πριν πέσουν στο κενό
Ανανεώθηκε πριν 6 λεπτά
Από αυτήν την πολυκατοικία έπεσαν οι δύο 17χρονες
Από αυτήν την πολυκατοικία έπεσαν οι δύο 17χρονες
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (12.05.2026) στην Ηλιούπολη, με τραγικές πρωταγωνίστριες δύο νεαρές φίλες οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας.

Όλα έγιναν σε πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, γύρω στις 12:00, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια ηλικίας 17 χρόνων, ανέβηκαν στον 6ο όροφο και έπεσαν στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι υπέκυψε στα τραύματά του και το άλλο -το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας- είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή.

Πολυκατοικία
Αστυνομικοί έξω από την πολυκατοικία όπου σημειώθηκε το δυστύχημα
Το σημείο όπου έπεσαν οι 17χρονες
Το σημείο όπου έπεσαν οι 17χρονες / Φωτογραφία Eurokinissi / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια που πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας. Η μία από τις δύο μάλιστα έμενε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα κορίτσια έπεσαν από τον 6ο όροφο.

ilioupoli rones

Πολυκατοικία

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από εγκληματική ενέργεια, ατύχημα μέχρι και αυτό της αυτοχειρίας, με τα τελευταία από τα τρία σενάρια να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
130
82
68
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Χανταϊός, η σπάνια αλλά σοβαρή λοίμωξη που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία - «Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία»
Ο Καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος, Καθηγητής εξηγεί πώς μεταδίδεται ο χανταϊός και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, αναλύοντας τα συμπτώματα και τις σοβαρές επιπλοκές
Χανταϊός
Newsit logo
Newsit logo