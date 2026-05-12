Φθιώτιδα: Στη ΜΕΘ 58χρονος που τον δάγκωσε οχιά ενώ μάζευε ξύλα

Μεγάλη κινητοποίηση στη Φθιώτιδα, για έναν 58χρονο που τον δάγκωσε οχιά την ώρα που μάζευε ξύλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της δυτικής Φθιώτιδας. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στην ύπαιθρο συγκεντρώνοντας ξύλα που είχαν απομείνει από εργασίες συντήρησης. Η οχιά τον δάγκωσε στο δάχτυλο, προκαλώντας άμεση και έντονη αντίδραση.

Καθώς εμφανίστηκε εκτεταμένο οίδημα που επεκτάθηκε έως τον ώμο. Η έγκαιρη κινητοποίηση κρίθηκε καθοριστική, καθώς ο 58χρονος αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας.

Εκεί του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία του, με στόχο την πλήρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το δηλητήριο, σύμφωνα με το ekriti.

H κατάσταση του ασθενούς χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, καθώς η φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να δρα αποτελεσματικά, περιορίζοντας σταδιακά το οίδημα. Ωστόσο, ο άνδρας θα παραμείνει υπό νοσηλεία για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρης σταθεροποίηση της υγείας του.

