Αντίθετοι οι δικηγόροι με τη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και ζητούν 120 δόσεις

«Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. εμμένει στην πάγια θέση του δικηγορικού σώματος για βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων»
Αίθουσα Δικαστηρίου Ευελπίδων (Φωτογραφία αρχείου / ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ Toklik / EUROKINISSI)
Την αντίθεσή τους εκφράζουν οι δικηγόροι της Αθήνας σχετικά με τη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και επαναλαμβάνουν την πάγια θέση του δικηγορικού σώματος για βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις.

Ειδικότερα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του αναφέρει για τη ρύθμιση των 72 δόσεων:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με απόφασή του της 11/5/2026, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του προς την εξαγγελθείσα από την Κυβέρνηση ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, καθόσον η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει οφειλές μέχρι 31/12/2023 και όχι το σύνολο των μέχρι σήμερα οφειλών, δεν προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων και επιβάλει υψηλό επιτόκιο 5,5%.

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. εμμένει στην πάγια θέση του δικηγορικού σώματος για βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων και στην αναβίωση της ρύθμισης του ν.4611/2019 για όσους την έχουν απωλέσει.

Περαιτέρω κρίνεται αναγκαία η διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων (όπως προέβλεπε ο ν. 4611/2019), η ρύθμιση να περιλαμβάνει το σύνολο των οφειλών μέχρι τη θέσπισή της και να υπάρξει αποσύνδεση της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων».

