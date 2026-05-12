Επίθεση στον πρώην πρύτανη ΑΣΟΕΕ: Αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι 

Αθώους έκρινε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τους τρεις κατηγορούμενους για τη σοκαριστική επίθεση σε βάρος του πρώην πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Μπουραντώνη, στο γραφείο του οποίου κουκουλοφόροι εισέβαλαν στις 29 Οκτωβρίου 2020, τον ακινητοποίησαν και του κρέμασαν ταμπέλα στο λαιμό, στην οποία ανέγραφαν «αλληλεγγύη στις καταλήψεις», προκαλώντας πολιτικές κοινωνικές έντονες αντιδράσεις.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή και των τριών κατηγορουμένων για τη σοκαριστική επίθεση και πράξη διαπόμπευσης του πρώην Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λόγω αμφιβολιών και έλλειψη ενοχοποιητικών στοιχείων.

«Από κανένα στοιχείο δεν μπορεί να διαμορφωθεί πλήρης δικανική πεποίθηση για την τέλεση των πράξεων που δικάζονται σήμερα. Προτείνω την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων. Δε μπορούμε να οδηγηθούμε σε κανένα ασφαλές συμπέρασμα για την εμπλοκή τους στην υπόθεση», είπε η εισαγγελική λειτουργός, ζητώντας την αθώωση της 29χρονης και των δύο 28χρονων πρώην φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Προανακριτικά και ανακριτικά προέκυψαν κάποια στοιχεία για την παρουσία τους στο χώρο. Στην κατάθεσή του ο αντιπρύτανης είπε ότι δε θυμάται και δε μπορεί να τους αναγνωρίσει πλέον, το ίδιο και ο φύλακας του πανεπιστημίου. Από την άρση απορρήτου, οι κατηγορούμενοι τοποθετούνται στο χώρο του Πανεπιστημίου και στα Εξάρχεια χωρίς να μπορεί να συνταχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την παρουσία τους στο χώρο της επίθεσης», συμπλήρωσε η εισαγγελέας της έδρας.

Κατά τις απολογίες τους, οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους. Απολογούμενος, ο πρώτος κατηγορούμενος, πρώην φοιτητής, σήμερα 28 ετών, υποστήριξε ότι γνώριζε τον πρύτανη, αλλά δεν είχε προσωπική σχέση μαζί του. Ο κατηγορούμενος, μέλος του «αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού» ανέφερε ότι γνώριζε ότι το θύμα της επίθεσης και τότε Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Ο 28χρονος στην απολογία του είπε ότι το «αυτοδιαχειριζόμενο στέκι» δεν έχει σχέση με τέτοιες βίαιες ενέργειες και διαμαρτύρεται με άλλους τρόπους.

«Δεν ήταν κάτι που χρησιμοποιούσαμε ούτε εγώ ούτε το στέκι. Δεν με εκφράζει, δεν μου αρέσει, δεν θα τη διάλεγα, δεν συμφωνώ με την κίνηση αυτή, δεν μου αρέσει η βία», υποστήριξε ο 28χρονος που σήμερα εργάζεται σε μεταφορική και συμπλήρωσε ότι «δεν έγινε η ενέργεια αυτή από το στέκι, δεν λειτουργούσε με αυτές τις πρακτικές. Πανό, μικροφωνικές, παρεμβάσεις σε καταστήματα που εκμεταλλεύονται μετανάστες».

«Είμαι αθώος, δεν έχω καμία σχέση με την επίθεση», είπε απολογούμενος και ο δεύτερος κατηγορούμενος Α.Κ. που πρόσφατα κρίθηκε αθώος για την έκρηξη του διαμερίσματος στην οδό Αρκαδίας, στους Αμπελόκηπους. Ο 28χρονος είναι φίλος του επίσης αθωωθέντα για την εν λόγω υπόθεση, Νίκου Ρωμανού.

«Το συμβάν δεν είναι κάτι που ενστερνίζομαι, ούτε κάτι που θα συμμετείχα. Σε περίπτωση που το στέκι ήθελε να κάνει μια παρέμβαση στην πρυτανεία, θα το κάναμε κανονικά με τα χαρακτηριστικά μας, χωρίς μάσκα. Δε θα μπορούσε να μπει ούτε σαν θέμα συζήτησης μια τέτοια δράση, όχι να περατωθεί», υποστήριξε ο κατηγορούμενος, που δήλωσε «αδικημένος από την υπόθεση», αλλά και άγνοια για την οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε βάρος του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τελευταία απολογήθηκε η 29χρονη κατηγορούμενη που επίσης αρνήθηκε τη συμμετοχή της στη σοκαριστική ενέργεια διαπόμπευσης του πρώην πρύτανη κ. Μπουραντώνη.

«Δεν τον γνώριζα τον πρύτανη. Δεν είχα καμία επαφή. Δεν ξέρω συγκεκριμένα τις θέσεις του κ. Μπουραντώνη. Στοχοποιηθήκαμε για κάτι που δεν είχαμε καμία ιδέα. Ήταν αποτέλεσμα στοχοποίησης η κλήση μας για τη συγκεκριμένη υπόθεση», είπε η 29χρονη που σήμερα εργάζεται σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Η κατηγορούμενη απολογούμενη καταδίκασε την ενέργεια κατά του κ. Μπουραντώνη.

«Πράξεις με διαπόμπευση ανθρώπου είναι σοκαριστικές και μετά υπήρχε περιέργεια πως θα γίνονταν τα πράγματα από εκεί και πέρα», είπε η 29χρονη.

Κατά τις καταθέσεις τους, τόσο το θύμα της επίθεσης, Δημήτρης Μπουραντώνης, όσο και ο φύλακας του ΟΠΑ δεν είχαν αναγνωρίσει τους δράστες της επίθεσης στα πρόσωπα των τριών κατηγορουμένων. Για την υπόθεση είχαν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις σε βάρος 8 ατόμων, οι 5 απηλλάγησαν με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου και οι τρεις παραπέμφθηκαν σε δίκη για πλημμελήματα.