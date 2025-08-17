Κέρκυρα: Η στιγμή της έκρηξης του κινητήρα αεροπλάνου – «Ακούσαμε απανωτές εκρήξεις, ήταν τρομακτικό»

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν το Σάββατο (16.08.2025) οι επιβάτες ενός αεροπλάνο της Condor, λίγα λεπτά αφού απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, καθώς ο κινητήρας του άρπαξε φωτιά.

Ο κινητήρας εξερράγη λίγο μετά τις 20:00 και όταν το αεροπλάνο είχε απογειωθεί ήδη από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και είχε φτάσει στα 1.500 πόδια.

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακολουθήσει το πρωτόκολλο ασφαλείας και έθεσε εκτός λειτουργίας τον κινητήρα (συνέχισε να πετά με τον δεύτερο κινητήρα). Στη συνέχεια έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης ώσπου εν τέλει έφτασε στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 250 επιβάτες.

Όπως καταγγέλλουν οι επιβάτες αλλά και κάτοικοι της Κέρκυρας που είδαν τον κινητήρα του αεροπλάνου να «σκάει», άκουσαν ένα δυνατό «μπαμ» και στη συνέχεια είδαν απανωτές λάμψεις που προκλήθηκαν από τις εκρήξεις.

«Ακούσαμε απανωτές εκρήξεις και είδαμε την τουρμπίνα να παίρνει φωτιά. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ήμασταν στο μπαλκόνι και το είδαμε όλο. Ελπίζω όλοι να είναι καλά», έγραψε η χρήστης του TikTok που ανέβασε το σχετικό βίντεο.