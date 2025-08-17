Συμβαίνει τώρα:
Κέρκυρα: Η στιγμή της έκρηξης του κινητήρα αεροπλάνου – «Ακούσαμε απανωτές εκρήξεις, ήταν τρομακτικό»

Ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν 250 άτομα, σε αεροδρόμιο της Ιταλίας
Τον απόλυτο τρόμο έζησαν το Σάββατο (16.08.2025) οι επιβάτες ενός αεροπλάνο της Condor, λίγα λεπτά αφού απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, καθώς ο κινητήρας του άρπαξε φωτιά.

Ο κινητήρας εξερράγη λίγο μετά τις 20:00 και όταν το αεροπλάνο είχε απογειωθεί ήδη από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας και είχε φτάσει στα 1.500 πόδια.

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακολουθήσει το πρωτόκολλο ασφαλείας και έθεσε εκτός λειτουργίας τον κινητήρα (συνέχισε να πετά με τον δεύτερο κινητήρα). Στη συνέχεια έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης ώσπου εν τέλει έφτασε στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 250 επιβάτες.

@melinamelinakiii Ακούσαμε απανωτές εκρήξεις και είδαμε την τουρμπίνα να παίρνει φωτια. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ημασταν στο μπαλκόνι και το είδαμε όλο. Ελπίζω όλοι να είναι καλά.#corfu #kerkira #corfuisland #corfugeeece #corfuplane #fire #plane

Όπως καταγγέλλουν οι επιβάτες αλλά και κάτοικοι της Κέρκυρας που είδαν τον κινητήρα του αεροπλάνου να «σκάει», άκουσαν ένα δυνατό «μπαμ» και στη συνέχεια είδαν απανωτές λάμψεις που προκλήθηκαν από τις εκρήξεις.

«Ακούσαμε απανωτές εκρήξεις και είδαμε την τουρμπίνα να παίρνει φωτιά. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ήμασταν στο μπαλκόνι και το είδαμε όλο. Ελπίζω όλοι να είναι καλά», έγραψε η χρήστης του TikTok που ανέβασε το σχετικό βίντεο.

