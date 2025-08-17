Κέρκυρα: Μηχάνημα τύπου κλαρκ «έκανε βουτιά» στην θάλασσα και χτύπησε κρουαζιερόπλοιο

Ένα κλαρκ (ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα) έπεσε στη θάλασσα, στο χώρο πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων στο νέο λιμάνι της Κέρκυρας.

Στο λιμάνι στην Κέρκυρα πήγαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν τον 59χρονο οδηγό του μηχανήματος κλαρκ, ο οποίος δήλωσε, ότι ενώ ο ίδιος βρισκόταν στην προβλήτα έχοντας σταθμεύσει προσωρινά το μηχάνημα, εκείνο άρχισε να κινείται μόνο του με αποτέλεσμα να πέσε στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την πτώση του ήρθε σε επαφή με το δεξί πρυμναίο τμήμα κρουαζιερόπλοιου, προκαλώντας δύο επιφανειακές ζημιές οι οποίες ωστόσο δεν επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του.

Το ανυψωτικό μηχάνημα βγήκε από την θάλασσα με την βοήθεια ιδιωτικού γερανού και με τη βοήθεια ιδιώτη δύτη στο λιμάνι της Κέρκυρας, μετά την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.