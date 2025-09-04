Κέρκυρα: Συνελήφθη παθολόγος για βιασμό 18χρονης – Ήταν οικογενειακός γιατρός της νεαρής

Σοκ έχει προκληθεί στην Κέρκυρα μετά από καταγγελία 18χρονης κοπέλας ότι ο γιατρός που είχε επισκεφτεί για να την εξετάσει την κακοποίησε σεξουαλικά.

Ο 59χρονος γιατρός, που σύμφωνα με τοπικά μέσα είναι παθολόγος και οικογενειακός γιατρός της νεαρής, συνελήφθη κατηγορούμενος για τον βιασμό της 18χρονης κοπέλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του παθολόγου, η 18χρονη υποστήριξε ότι, όταν επισκέφθηκε το ιατρείο του για εξετάσεις, εκείνος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

Ο γιατρός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή 05.09.2025 και μέχρι τότε θα κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η καταγγελία αφορά περιστατικό που φέρεται να συνέβη τη Δευτέρα 01.09.2025, κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης στο ιδιωτικό ιατρείο του γιατρού, στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός προέβη σε σωματική επαφή που δεν δικαιολογείται από τη φύση της εξέτασης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αντίδραση της κοπέλας.

Η κοπέλα τρομοκρατημένη, ενημέρωσε τη μητέρα της και λίγο αργότερα, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.