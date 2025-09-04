Ελλάδα

Κέρκυρα: Συνελήφθη παθολόγος για βιασμό 18χρονης – Ήταν οικογενειακός γιατρός της νεαρής

Ο παθολόγος συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού
Διαδρομος Νοσοκομειου
PHOTO / EUROKINISSI

Σοκ έχει προκληθεί στην Κέρκυρα μετά από καταγγελία 18χρονης κοπέλας ότι ο γιατρός που είχε επισκεφτεί για να την εξετάσει την κακοποίησε σεξουαλικά.

Ο 59χρονος γιατρός, που σύμφωνα με τοπικά μέσα είναι παθολόγος και οικογενειακός γιατρός της νεαρής, συνελήφθη κατηγορούμενος για τον βιασμό της 18χρονης κοπέλας.

Στη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του παθολόγου, η 18χρονη υποστήριξε ότι, όταν επισκέφθηκε το ιατρείο του για εξετάσεις, εκείνος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

Ο γιατρός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Παρασκευή 05.09.2025 και μέχρι τότε θα κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η καταγγελία αφορά περιστατικό που φέρεται να συνέβη τη Δευτέρα 01.09.2025, κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης στο ιδιωτικό ιατρείο του γιατρού, στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός προέβη σε σωματική επαφή που δεν δικαιολογείται από τη φύση της εξέτασης, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αντίδραση της κοπέλας.

Η κοπέλα τρομοκρατημένη, ενημέρωσε τη μητέρα της και λίγο αργότερα, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, υπέβαλε μήνυση στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας.

Σχόλια
Ελλάδα
