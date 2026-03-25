Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 41χρονο που κατείχε παράνομα 22 αρχαία νομίσματα

Τα νομίσματα χρονολογούνται από την εποχή των κλασσικών (4ος αι. π.Χ.) έως των Ενετικών (17ος αι. μ.Χ.) χρόνων
Ένας 41χρονος συνελήφθη στην Κέρκυρα επειδή είχε παράνομα στην κατοχή του 22 αρχαία νομίσματα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία την Τετάρτη (25.03.2026).

Συγκεκριμένα, άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας συνέλαβαν τις πρωινές ώρες της 24ης Μαρτίου στην Κέρκυρα έναν 41χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 22 αρχαία νομίσματα.

Πλέον, ο συλληφθείς κατηγορείται για «παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και του νόμου για τα όπλα».

Η σύλληψη του 41χρονου πραγματοποιήθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Κέρκυρα.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν τέσσερις έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, κατά τις οποίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 αρχαία νομίσματα, σιδερογροθιά και κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, τα νομίσματα χρονολογούνται από την εποχή των κλασσικών (4ος αι. π.Χ.) έως των Ενετικών (17ος αι. μ.Χ.) χρόνων, υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου και τυγχάνουν ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας.

Ο 41χρονος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα νομίσματα θα αποσταλούν στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, για φύλαξη και περαιτέρω αρχαιολογική εκτίμηση.

