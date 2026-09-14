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Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη: Κεφαλογιάννη, Γεωργιάδης, Δούκας αποχαιρέτησαν στη Νίκαια τον τραγουδιστή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
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Μέσα σε βαρύ κλίμα και πολλά αναπάντητα γιατί πλήθος κόσμου  συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στην τελευταία του κατοικία. Ανάμεσά τους και πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μόνο φίλους και από το τελευταίο του αντίο δεν ήταν δυνατό να λείψουν και πολιτικοί.

Από τους πρώτους που έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια ήταν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Το παρών έδωσε και υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη. «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά».

Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, που απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
O υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Δημήτρης Μαρκόπουλος (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου
Κηδεία Γιώργου Μαζωνάκη
Η ανεξάρτητη βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου

Στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη βρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου και οι ανεξάρτητες βουλευτίνες Ραλλία Χρηστίδου και Νίνα Κασιμάτη.

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