Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου δίνει απαντήσεις για τις συνομιλίες των κατηγορουμένων γιατρών

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να δώσει πολλές απαντήσεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026) σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι δεν έχουν σταματήσει και οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται νυχθημερόν, προκειμένου να δοθεί στον ανακριτή πλήρη εικόνα για όσα συνέβησαν το επίμαχο χρονικό διάστημα.

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Στον αρμόδιο ανακριτή έχει ήδη παραδοθεί μια πρώτη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών με την επεξεργασία των στοιχείων συνεχίζεται, καθώς πρόκειται για μεγάλο όγκο δεδομένων.

Οι αστυνομικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν, όχι μόνο μεταξύ των δύο κατηγορουμένων, αλλά και με άλλα πρόσωπα.

«Αναμένουμε και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς είναι πολύ σημαντικές και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κατηγορουμένων και με άλλα πρόσωπα», ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να δώσουν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.

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Αυτό που θέλουν να επιβεβαιώσουν οι αρχές είναι αν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο που ενημέρωσε τον έναν από τους κατηγορούμενους γιατρούς να επιστρέψει στο ιατρείο ή αν γύρισε εκείνη την ώρα για άλλον λόγο.

«Αυτό θα προσπαθήσουμε να επιβεβαιώσουμε, αν όντως υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιο πρόσωπο που τον ενημέρωσε να επιστρέψει ή απλώς επέστρεψε εκείνη την ώρα στο ιατρείο», σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., προσθέτοντας ότι εξετάζονται και άλλες λεπτομέρειες που κρίνονται σημαντικές για την έρευνα.

Στο μικροσκόπιο τα διαγραμμένα αρχεία

Στον μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκονται και τα ψηφιακά πειστήρια που έχουν ανακτηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί όχι μόνο το περιεχόμενό τους αλλά και ο τρόπος με τον οποίο είχαν χρησιμοποιηθεί πριν διαγραφούν.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής για ποιον λόγο χρησιμοποιήθηκε το υλικό που έχει ανακτηθεί.

«Δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμη πώς έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό. Αυτό γίνεται σε δεύτερο χρόνο, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή», είπε και πρόσθεσε ότι οι αρμόδιοι προσπαθούν να επεξεργαστούν όλα τα ψηφιακά πειστήρια, ώστε να εξακριβώσουν για ποιο λόγο τα συγκεκριμένα αρχεία χρησιμοποιήθηκαν πριν διαγραφούν.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προκύψουν σύντομα αποτελέσματα από την εξέταση του υλικού, ώστε ο ανακριτής να ενημερωθεί άμεσα και να έχει στη διάθεσή του όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την υπόθεση, την ώρα που αναμένονται και οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων.