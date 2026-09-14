Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών για τους γιατρούς – Ποια ποινή μπορεί να τους επιβληθεί

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ζευγάρι που έχει και εργάζεται στην κλινική του Κολωνακίου -όπου έπαθε την ανακοπή ο πασίγνωστος τραγουδιστής- μέχρι και σήμερα (14.09.2026) κατηγορούνται μόνο για θανατηφόρα έκθεση.

Λίγα λεπτά πριν τις 13:00, οι δύο γιατροί έφτασαν στην Ευελπίδων με σκοπό να απολογηθούν για τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στην κλινική του Κολωνακίου για θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Αν και επιμένουν πως υπέστη ανακοπή πριν ξεκινήσει η διαδικασία, τα ηλεκτρονική πειστήρια που ανακτήθηκαν από το ιατρείο, δείχνουν πως ο καλλιτέχνης βρίσκονταν ήδη εν μέσω της υποτιθέμενης θεραπείας.

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Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης έχει ζητήσει εδώ και ημέρες την αναβάθμιση των κατηγοριών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί καμία συμπληρωματική δίωξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ για να «δέσει» την υπόθεση και να εξετάσει αν μπορεί να γίνει αναβάθμιση των κατηγοριών.

Στην περίπτωση που υπάρξει αναβάθμιση, δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ώστε να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο.

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Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, βάσει της νομοθεσίας, με το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης δεν μπορεί να υπάρξει προφυλάκιση.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά καθώς αν εν τέλει το κατηγορητήριο αλλάξει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, λόγω του το ότι θεωρείται κακούργημα, μπορεί να επιφέρει προφυλάκιση ακόμα και ποινή κάθειρξης έως ισόβια.

Φίλοι, συνάδελφοι και κυρίως οι συγγενείς του αγαπημένου τραγουδιστή, ακόμη δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το πώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος τους. Από το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στη Νίκαια για το λαϊκό προσκύνημα.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα συμβαίνουν στην εκκλησία Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον αγαπημένο τραγουδιστή θα ειπωθεί σήμερα, με εκατοντάδες θαυμαστές του να δίνουν το παρών έξω από την εκκλησία που θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.