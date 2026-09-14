Γιώργος Μαζωνάκης: Έκαναν πλασμαφαιρέσεις ακόμα και τα μεσάνυχτα – Μέσα σε 11 ημέρες το ζευγάρι των γιατρών εισέπραξε έως και 60.000 ευρώ

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε έντεκα ημέρες εισέπραξαν από τις πλασμαφαιρέσεις οι δύο γιατροί του Κολωνακιού που κατηγορούνται για την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα πραγματοποίησαν δέκα παρόμοιες θεραπείες, με αυτή του αγαπημένου καλλιτέχνη, από τις οποίες δεν αποκλείεται να αποκόμισαν ακόμα και 60.000 ευρώ.

Έχουν περάσει πέντε ημέρες από τις 9 Σεπτεμβρίου, όπου όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την είδηση του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη. Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας ο αγαπημένος καλλιτέχνης είχε φτάσει στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καθώς είχε προγραμματισμένο ραντεβού για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης από την 56χρονη γιατρό που έχει συλληφθεί μαζί με τον σύζυγο της με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

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Από την πρώτη στιγμή στην υπόθεση οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες, ενώ τα δεδομένα έδειξαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν νομιμοποιούνταν να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Μάλιστα τα έως τώρα στοιχεία ενοχοποιούν όλο και περισσότερο τους δύο γιατρούς, οι οποίοι από ότι φαίνεται προσπάθησαν να αποκρύψουν την αλήθεια γύρω από τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ωστόσο ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν φαίνεται να είναι ο μόνος επώνυμος που πέρασε την είσοδο του συγκεκριμένου ιατρείου, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 56χρονη κατηγορούμενη είχε ασθενείς με γεμάτα πορτοφόλια, αλλά και άτομα τα όποια έχουν ευρεία απήχηση στην κοινωνία.

Άλλωστε μόνο τυχαία δεν χαρακτηρίστηκε ως το ιατρείο των πλουσίων, καθώς δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν να διαθέσουν έως κι έξι χιλιάδες ευρώ για μια πλασμαφαίρεση.

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Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή κι ας παραθέσουμε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα κέρδη του ζευγαριού, μόνο από τις θεραπείες με τις πλασμαφαιρέσεις κι όχι από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρείχε.

Συμφώνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το λογισμικό του μηχανήματος το οποίο χρησιμοποιήθηκε και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, από τις 28 Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου του 2026 είχε ενεργή παρουσία σε άλλες δέκα συνεδρίες.

Στις 28 Αυγούστου μπήκε σε λειτουργία λίγη ώρα πριν τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στις 23:33:45 και παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση για 1 ώρα και 37 λεπτά. Την επόμενη ημέρα χρησιμοποιήθηκε για μια ακόμα φορά, με τον ασθενή να κάθεται στην καρέκλα που τοποθετήθηκε κι ο Μαζωνάκης για δύο ώρες κι ένα λεπτό. Την Κυριακή της 30ης Αυγούστου από το συγκεκριμένο μηχάνημα πέρασαν τρία άτομα με τον πρώτο στις 11:17 το πρωί, το δεύτερο στις 15:45 το μεσημέρι και τον τρίτο στις 20:36 το βράδυ.

Την επόμενη ημέρα υπήρξε άλλη μια συνεδρία που ξεκίνησε στις 13:36 και διήρκησε δύο ώρες και 31 λεπτά, ενώ στις 2 Σεπτεμβρίου ακολούθησαν άλλες δύο. Η πρώτη διάρκειας τριών ώρων κι ενός λεπτού πραγματοποιήθηκε στις 13:48 το μεσημέρι, ενώ η επόμενη που κράτησε για δύο ώρες και 54 λεπτά στις 19:29 το απόγευμα.

Στις 7 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε άλλη μια στις 11:18 το πρωί που είχε διάρκεια δύο ώρες και 31 λεπτά. Το συγκεκριμένο μηχάνημα «σίγησε» έως το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όπου στις 14:14 ξεκίνησε η θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της οποία φαίνεται να υπέστη ανακοπή.