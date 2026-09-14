Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά

Προκαταρκτική έρευνα για το ατύχημα με την πτώση του δέντρου σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία 30χρονη μητέρα και το μόλις 17 μηνών παιδί της, διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για την πτώση του δέντρου στην παιδική χαρά, την οποία ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

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Με την ίδια εισαγγελική παραγγελία, δόθηκε εντολή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα πτώση άλλου δέντρου σε κοντινή απόσταση από το πάρκο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (11.09.2026) στο πάρκο της Αιγαίου, την ώρα που υπήρχε κόσμος. Η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς – ευτυχώς – να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Με εντολή των Αρχών, το σημείο αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, αλλά και να διευκολυνθεί η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.