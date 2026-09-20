Κηδεία Μαργαρίτας Παπανδρέου: Με συγκίνηση το τελευταίο «αντίο» στην αείμνηστη ακτιβίστρια – «Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να αντέχουμε»

Ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας λουλούδια στα χέρια, συγγενείς, φίλοι και άτομα από την πολιτική σκηνή είπαν σήμερα (20.09.2026) το τελευταίο «αντίο» στην Μαργαρίτα Παπανδρέου που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 χρόνων. Τα παιδιά της Γιώργος, Αντρίκος, Νίκος και Σοφία βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την κηδεία της, αποχαιρετώντας την αγαπημένη μητέρα τους – την ακτιβίστρια που πάλεψε γενναία για τα δικαιώματα των γυναικών και αγαπήθηκε από όλες τις Ελληνίδες.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ και άλλα πρόσωπα της πολιτικής, γέμισαν από τις 11:00 το πρωί το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, αποτίοντας φόρο τιμής στην αείμνηστη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Χάρης Δούκας, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Νικήτας Κακλαμάνης, Θεόδωρος Λιβάνιος, Τόνια Αντωνίου, Παύλος Γερουλάνος, Κώστας Λαλιώτης, Ντόρα Μπακογιάννη έδωσαν, μεταξύ άλλων, το παρών στην πολιτική κηδεία και στάθηκαν δίπλα στα παιδιά και τα εγγόνια της.

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Τόσο η Νάντια Γιαννακοπούλου και η Μιλένα Αποστολάκη όσο και η Άννα Διαμαντοπούλου, μίλησαν με λόγια καρδιάς για την αείμνηστη Μαργαρίτα Παπανδρέου, λέγοντας δημόσια «ευχαριστώ» για τους αγώνες που έδωσε και για όσα κατάφερε για τις γυναίκες της Ελλάδας.

Η σορός στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κλειστό χώρο εντός του Νεκροταφείου για να ξεκινήσουν οι επικήδειοι.

Γιώργος, Αντρίκος και Νίκος Παπανδρέου, στους επικήδειους λόγους τους, μίλησαν για την Μαργαρίτα ως άνθρωπο αλλά και ως μητέρα. Μοιράστηκαν αναμνήσεις που είχαν από εκείνη στην προσωπική τους ζωή και έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο που αντιμετώπιζε τις δύσκολες καταστάσεις. Την ευχαρίστησαν για όσα τους προσέφερε περιγράφοντας πως νιώθουν υπερήφανοι που είναι κομμάτι της.

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Με τη σειρά τους τα εγγόνια της, Μαργαρίτα Παπανδρέου και Κωστής Κατσανέβας θυμήθηκαν το πάθος της Μαργαρίτας Παπανδρέου και την αγάπη που είχε για όλη την οικογένειά της.

Σε μια συγκινητική στιγμή, η Μαργαρίτα Παπανδρέου υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να ακούει ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, το «I’ll Be Seeing You», σαν μια υπόσχεση για να την βρίσκει ξανά σε όσα αγαπούσε.

Ο Κωστής Κατσανέβας από την άλλη ανέφερε πως η γιαγιά του είχε το όνομα ενός λουλουδιού. «Ενός λουλουδιού που, στα δικά μου μάτια, δεν έχασε ποτέ τα πέταλά του».

Νωρίτερα, ο γιος της Νίκος γνωστοποίησε πως η σορός της μητέρας του θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα τη Δευτέρα ενώ οι στάχτες της θα σκορπιστούν στο Αιγαίο που τόσο λάτρευε.

Η μοναχοκόρη της, Σοφία Παπανδρέου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI

Πολλοί από αυτούς που βρέθηκαν σήμερα στο Α’ Νεκροταφείων Αθηνών, βρήκαν την ευκαιρία να τιμήσουν μεγάλα πολιτικά στελέχη που έχουν κηδευτεί στο σημείο.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κώστας Λαλιώτης που άφησε λουλούδια στους τάφους του Ανδρέα Παπανδρέου, των Γεννηματά, του Γιάννη Αλευρά και του Κώστα Σημίτη.

Γύρω στις 12:00, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου ολοκληρώθηκε, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Η έξοδος της σορού έγινε με θερμό χειροκρότημα και η οικογένεια Παπανδρέου οδηγήθηκε στο μνήμη του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, του αγαπημένου πατέρα τους.

Γιώργος, Νίκος και Αντρίκος Παπανδρέου άφησαν λουλούδια στο μνήμα, για να τιμήσουν για ακόμη μία φορά τον πατέρα τους.

Ο Γιώργος, Νίκος και Αντρίκος Παπανδρέου στο μνήμα του πατέρα τους / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI)

Μία από τις πιο ηχηρές απουσίες στην κηδεία της αείμνηστης ακτιβίστριας ήταν αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να δώσει το παρών καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται εκτός Αθηνών.

O Γιώργος Παπανδρέου στην κηδεία της μητέρας του / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI

Την Νέα Δημοκρατία εκπροσώπησε ο Θεόδωρος Λιβάνιος ενώ κόμματα και βουλευτές γέμισαν το Νεκροταφείο με στεφάνια.

Υπενθυμίζεται πως η οικογένειά της είχε ζητήσει αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα».

Πρόκειται για μία κίνηση που συνδέει τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου με τη στήριξη του έργου μίας Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ισότητας των φύλων και της προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η Ντόρα Μπακογιάννη κρατώντας λευκό τριαντάφυλλο

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (18.09.2026) και στο σπίτι του γιου της, Γιώργου Παπανδρέου στο Φάληρο όπου έμενε τα τελευταία χρόνια.

Το πορτρέτο της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Τα εγγόνια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, Κωστής και Ανδρέας Κατσανέβας

Τις τελευταίες ημέρες, η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, γεγονός για το οποίο η οικογένεια είχε ενημερωθεί από τον γιατρό της. Το βράδυ της Πέμπτης τα τέσσερα παιδιά της και τα εγγόνια της βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες της στιγμές.